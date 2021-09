Tomra: Neues Testzentrum für Flake-Sortierung in Italien

Am 22. September 2021 eröffnete Tomra Recycling offiziell sein neues Testzentrum für die Flake-Sortierung, in dem das Unternehmen neue Anwendungen und Lösungen im Bereich der Sortierung von PO- und PET-Flakes entwickeln und gleichzeitig sein Dienstleistungsangebot erweitern will.

Unter dem Motto „Testing is believing“ begrüßten Vertreter von Tomra rund 100 Teilnehmer zu einer exklusiven Eröffnungsveranstaltung und einer Führung durch das neue Testzentrum, welches sich in unmittelbarer Nähe des Firmensitzes in Parma, Italien, befindet. Teilnehmer konnten informativen Präsentationen, die die langfristige Kunststoffstrategie des Unternehmens, den Zweck und das Ziel der neuen Anlage sowie die zahlreichen Vorteile, die sie den Kunden bietet, sowie einer Live-Demonstration der Sortiermaschinen beiwohnen.

Fabrizio Radice, VP und Head of Global Sales und Marketing bei Tomra Recycling, eröffnete die exklusive Veranstaltung und erläuterte ausführlich die Beweggründe für die Investition in ein neues Testzentrum. „Seit geraumer Zeit beobachten erhielten wir immer mehr Anfragen für Materialtests im Bereich der Flakesortierung. Zeitgleich ist auch die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Kunststoffrezyklaten auf dem Markt gestiegen”, sagte Radice vor dem großen Publikum. „Um diese Nachfrage zu decken, müssen die reinsten Materialfraktionen für alle Kunststoffanwendungen, sowie die entsprechenden Technologien zur Verfügung stehen. In unserem neuen Testzentrum werden wir genau diese Lösungen in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern entwickeln.“

Tatsächlich steht die Zusammenarbeit mit den Kunden im Mittelpunkt der neuen Einrichtung. Kunden aus der ganzen Welt können jetzt ihre Kunststoff-Flakes nach Parma schicken und diese mit Unterstützung und Beratung des jeweiligen Ansprechpartners auf TOMRAs Flake-Sortiermaschinen testen. Auf der Grundlage der Testanalyse und -ergebnisse empfiehlt TOMRA die am besten geeignete Maschinen-, Prozess- und Sensorkonfiguration für die vom Kunden definierten Sortieranforderungen und -ziele. Somit erhalten die Kunden vor einer Investition einen vollständigen, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Business Case.

Das Konzept der Materialtests ist bereits gut etabliert: bereits seit Jahrzehnten können Kunden ihre Materialien in Tomra’s weltweiten Testzentren testen, so z.B. in Deutschland, den USA, Japan, Korea und China. Mit der neuen Anlage in Italien können sich Anlagenbetreiber nun auf erweiterte Prüfkapazitäten, kürzere Vorlaufzeiten und eine größeren Flexibilität bei der Terminierung von Tests verlassen. Darüber hinaus erweist sich der Standort als besonders günstig. Parma, im Herzen einer der wichtigsten Industrie- und Produktionsregionen Europas, ist über die internationalen Flughäfen von Mailand, Bologna, Verona und Bergamo leicht zu erreichen.

Im zweiten Teil seiner Präsentation erläuterte Radice, warum Tomra eine „One Stop Shop Solution“ ist. Erstens bietet Tomra ein umfangreiches Portfolio an sensorgestützten Sortierern für verschiedene Anwendungen an, wobei Autosort und seine anwendungsspezifischen Ergänzungsprodukte den Kern bilden. Im Kunststoffsegment bietet Autosort Technologien sowohl für die Vorsortierung als auch für die Flake-Sortierung, die im Einklang miteinander arbeiten und größere operative und finanzielle Vorteile ermöglichen. Zweitens: Über die Technologie hinaus profitieren Kunden und Partner von TOMRAs fundiertem Anwendungswissen, unschätzbarem Beratungs-Know-how und kontinuierlichem Service-Support. Die Abstimmung der Maschinen in Kombination mit einem umfassenden Know-how und dem Service aus einer Hand ermöglichen eine maximale Anlagenleistung.

Im Anschluss an Radice präsentierte Alberto Piovesan, Segment Manager Plastics EMEA & Americas, die Flake-Sortierstrategie von Tomra und die Positionierung des Unternehmens im Kunststoffsegment. Die Zuhörer erfuhren, dass Tomra danach strebt, die Entwicklung der Branche durch sein umfassendes Anwendungs- und Industrie-Know-how, seine Beratungsangebote und die fortschrittlichsten Technologien zu beschleunigen und maßgeblich zu gestalten.

Das neue Testzentrum wird dabei eine entscheidende Rolle spielen, wie Piovesan betonte. „Innerhalb von nur 1,5 Jahren haben wir einen Ort geschaffen, an dem neue Ideen und Innovationen geboren werden, die es erlauben, auf aktuelle Markttrends bestmöglich zu reagieren. Noch wichtiger ist, dass wir an Lösungen arbeiten, die für jede Sortier- und Recyclinganlage, die Kunststoffe erfolgreich aufbereiten will, unverzichtbar sind.“

Ein weiterer Schwerpunkt der Ausführungen lag auf den neuen Trends im Kunststoffrecycling und den Auswirkungen, die diese Trends auf die Branche haben. Einer dieser Trends besteht in einer Diskrepanz zwischen Input- und Output-Qualitäten. Während die Input-Qualitäten schlechter werden, muss der geforderte Output die höchstmöglichen Qualitäten aufweisen.

Um diese neuen Herausforderungen zu meistern, ist der Einsatz modernster Sortiertechnologien von entscheidender Bedeutung. Als Pionier der Branche ist sich Tomra seiner verantwortungsvollen Rolle in diesem Segment bewusst: Das Unternehmen entwickelt kontinuierlich neue Technologien und optimiert die bestehenden Ansätze, um die Bedürfnisse der Kunden und des Marktes bestmöglich zu erfüllen. Piovesan erklärte, dass die aktuellen Markttrends zu einer hohen Nachfrage nach recycelten Polyolefinen geführt haben, die Recyclingquoten aber immer noch niedrig sind. Da das Unternehmen ein wachsendes Potenzial im Polyolefin-Recycling sieht, wird es seine Aufmerksamkeit und sein Fachwissen weiter auf innovative PO-Anwendungen richten. Derzeit ist TOMRA im Segment der Flake-Sortierung gut positioniert und bietet zwei hochentwickelte Flake-Sortieranlagen an.

Ida Semb, Produktmanagerin bei Tomra Recycling, ging näher auf diese Technologien ein und stellte die wichtigsten Merkmale von Autosort Flake und Innosort Flake vor. Beide Maschinen können für die Rückgewinnung von Kunststoff-Flakes (PET, PO, PVC) bis zu einer Größe von 2 mm eingesetzt werden, um die vom Markt, von Markeninhabern und Verarbeitern geforderten Reinheitsgrade zu liefern. Autosort Flake eignet sich hervorragend für High-End-Anwendungen, bei denen der Anteil an Verunreinigungen eher gering ist, die Qualitätsanforderungen jedoch besonders hoch sind. Innosort Flake wird für stärker verunreinigte Ströme eingesetzt und ist mit einem PO-spezifischen Sensor zur Sortierung von Polyolefinen erhältlich. Mit einer Breite von 2 Metern liefert Innosort FLAKE genaue Sortierergebnisse bei einer Sortierleistung von bis zu 6 Tonnen pro Stunde.

Im Anschluss an die Präsentationen gingen die Produktmanagerin Ida Semb und Robert Glaser, Technical Product Expert Flake Sorting, gemeinsam mit Alberto Piovesan zur Demo-Session über. Alle Teilnehmer wurden in das Testzentrum geführt, wo beide Maschinen ihre Fähigkeiten bei der Rückgewinnung von Polyolefinen aus stark verunreinigten Materialmischungen und bei der Farbsortierung unter Beweis stellten.

Nachdem sich alle internationalen Teilnehmer über die Kunststoffstrategie des Unternehmens, seine Positionierung und die verfügbaren Lösungen zur Aufwertung von recycelten Kunststoffen informiert hatten, ergriff Radice zum Abschluss der Veranstaltung noch einmal das Wort. Er bedankte sich bei den Kunden und Pressevertretern für ihre Teilnahme an der Eröffnungsfeier und fasste die wichtigsten Erkenntnisse zusammen, bevor die Gruppe die Gelegenheit zum Networking nutzte. „Wir freuen uns, dass wir Sie durch diesen inspirierenden und informativen Tag führen konnten. Wie Sie heute gelernt haben, haben wir uns der Gestaltung und Weiterentwicklung der Kunststoffindustrie verschrieben. Mit unserem umfassenden Fachwissen, unseren Technologien und nicht zuletzt mit unserer Leidenschaft und unserem Engagement werden wir uns für eine größere Kreislauffähigkeit unserer Ressourcen einsetzen. Mit unserem neuen Testzentrum gehen wir einen Schritt weiter und konzentrieren uns auf die Entwicklung neuer Lösungen für die Herausforderungen von morgen. Wir sind Ihr Partner und halten, was wir versprechen. Kommen Sie auf uns zu, testen Sie Ihr Material auf unseren Maschinen und erleben Sie, was bei der Aufwertung von Kunststoffen möglich ist.“