Neue Geschäftsführerin bei U-Tech

Ab Oktober 2021 übernimmt Heike Munro das Management des führenden Anbieters von zertifizierten Systemen zur Arbeitssicherheit. Die bisherige Prokuristin folgt auf Kurt Utler, der als Gründer des Unternehmens beinahe 20 Jahre die Geschäfte geführt hat. Er bleibt der U-Tech GmbH als technischer Beirat erhalten. Mit der Übergabe an Heike Munro geht das Familienunternehmen in die zweite Generation.

„Seit rund zwei Jahrzehnten trägt U-Tech unter Federführung von Kurt Utler entscheidend dazu bei, die Arbeitswelt für Mitarbeiter in der Industrie sicherer zu machen. Hier anzuknüpfen und das Unternehmen sowohl technologisch als auch wirtschaftlich in die Zukunft zu führen, ist eine tolle Aufgabe, auf die ich mich sehr freue,“ sagt die künftige Geschäftsführerin.

U-Tech, seit 2002 einer der führenden internationaler Anbieter von Systemen zur Arbeitssicherheit, verfolgt konsequent die Ziele der Vision Zero: Einer Welt, in der schwere Arbeitsunfälle nicht mehr vorkommen. Die von U-Tech entwickelten mehrfach zertifizierten Personenschutzsysteme, Kollisionswarnsysteme sowie weiteren Spezialsysteme sorgen für automatisierte Sicherheit in Industriebetrieben. Das Familienunternehmen geht mit der Übergabe an Heike Munro, Tochter des Gründers und bisherigen Geschäftsführers Kurt Utler, in die zweite Generation.

„Wir wollen mit U-Tech auch künftig entscheidend dazu beitragen, die Zahl der Unfälle auf ein Minimum zu senken. Den Leitungsstab nun an Heike Munro zu übergeben, ist der richtige Schritt zur richtigen Zeit. Sie wird ihre über viele Jahre gewonnene internationale Erfahrung im Management nutzen können, um die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen“, sagt Gründungsgesellschafter Utler, der im Rahmen der technischen Beratung und Entwicklung weiterhin bei U-Tech an Bord bleibt.