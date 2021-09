Partnerschaft für Kunstrasenrecycling

Die Sport Group und GBN-AGR haben eine Absichtserklärung (LOI) unterzeichnet, um ihre Kräfte bei der Entwicklung von Infrastrukturen & Technologien für das Kunstrasenrecycling in ganz Europa zu bündeln. Mit ihren jeweiligen Partnern werden beide Unternehmen bereits umfassend von führenden Kunstrasenunternehmen in Europa unterstützt und zeigen damit ihr Engagement, um geeignete End-of-Life-Recyclinglösungen für Kunstrasen anzubieten.

Das Kunstrasen-Recyclingunternehmen Formaturf wurde kürzlich von der Sport Group gegründet. Mit einer im Bau befindlichen Recyclinganlage in Essen will Formaturf zusammen mit der Schwesterfirma Polytan, einem Installationsunternehmen von Sportkunstrasen in Deutschland, eine End-of-Life-Lösung für den deutschen Markt anbieten.

GBN-AGR wurde 2019 als eine Zusammenarbeit zwischen GBN (Strukton), Antea Sport/Edelgrass, Tencate Grass Group/CSC Sport/Greenfields und Domo Sports Grass/Sports & Leisure Group gegründet. Mit einer Recyclinganlage in Amsterdam konzentriert sich GBN-AGR auf den Benelux-Markt und stellt Kreislaufrohstoffe her.

Frank Dittrich, CEO der Sport Group: „Die Gründung von Formaturf ist ein wichtiger Schritt in der Nachhaltigkeitsstrategie der Sport Group. Durch die Bündelung der Kräfte mit GBN-AGR werden wir in der Lage sein, die Branche besser zu bedienen, aktuelle und zukünftige staatliche Anforderungen zu erfüllen und nachhaltige Lösungen in ganz Europa anzubieten.“

Eric van Roekel, CEO von GBN-AGR: „Ein erfolgreiches Recycling von Kunstrasen in großem Maßstab auf eine kreislauffähige, sichere und verantwortungsvolle Weise ist für die Branche von entscheidender Bedeutung. Die Standards müssen vorbildlich sein, und die neuen Kreislaufrohstoffe müssen von hoher Qualität und von hohem Nutzen sein. Die GBN-AGR bietet eine umfassende Qualitätsgarantie, einen transparenten Prozess und setzt Maßstäbe für die Kreislaufwirtschaft und eine konstante Versorgung mit hochwertigen Kreislaufrohstoffen. Diese Partnerschaft mit der Sport Group wird sicherstellen, dass unsere Branche über die besten Lösungen verfügt. Diese Partnerschaft gibt dem Markt das gute Gefühl, dass das Recycling von Kunstrasen sehr ernst genommen wird.“

Michael Vogel, CEO von Tencate Grass: „Die Zusammenarbeit zwischen den GBN-AGR-Partnern in den Niederlanden ist einzigartig. Während der Kunstrasenmarkt an der Front extrem wettbewerbsintensiv ist, arbeiten dieselben Akteure auf der Rückseite, das heißt beim Recycling von Kunstrasen zur Herstellung von Kreislaufprodukten, eng zusammen. Die führende Rolle von GBN mit seiner langjährigen Erfahrung im Recycling und die Sorgfalt bei der Einrichtung der vollständig genehmigten Anlage in Amsterdam waren entscheidend. Schließlich besteht ein großer Teil des niederländischen Marktes aus dem Ausbau bestehender Spielfelder. Ohne eine ordnungsgemäße und effiziente Verarbeitung von ausgedienten End-of-Life-Kunstrasenplätzen würde die Nachfrage nach dem Ausbau und Ersatz ebendieser Plätze völlig wegfallen. Die Zusammenarbeit zwischen GBN-AGR und der Sport Group ist ein wichtiger Schritt, um unseren Markt auch im übrigen Teil von Europa für eine effektive Kreislaufwirtschaft vorzubereiten“.

John Penninck, CEO der Sport & Leisure Group / Domo Sports Grass: „Die beabsichtigte Partnerschaft zwischen der Sport Group und GBN Artificial Grass Recycling ist die Bestätigung einer gemeinsamen Vision und eine Verpflichtung für die Zukunft eines effizienten Recyclings von Kunstrasen am Ende seiner Lebensdauer. Diese Initiative wird von den größten Kunstrasenherstellern und -installateuren in Europa ermöglicht. Die Partnerschaft wird nicht nur die Nachfrage nach Kunstrasenrecycling befriedigen, sondern vor allem die höchsten Standards im Bereich der Kreislaufwirtschaft erreichen und Verantwortung für die Umwelt und die Gesellschaft übernehmen.“