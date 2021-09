Dieter Janecek ist Obmann/Mitglied in den Ausschüssen für Wirtschaft und Energie und Digitale Agenda sowie Mitglied in der Enquete-Kommission „Künstliche Intelligenz“. Mit am Tisch saßen neben Andreas Schwenter, Präsident der BDSV, auch BDSV-Hauptgeschäftsführer Thomas Junker sowie die Gastgeber Karl-David Schlehenkamp und Ursula Althoff, beide Mitglieder der Geschäftsleitung des Münchner Entsorgungsfachbetriebs ALFA Recycling.

Im Fokus des Gesprächs: Das CO2-Einsparpotenzial von Recyclingrohstoffen im Bereich Stahlschrott und Honorierungsmöglichkeiten, Förderungen und Investitionsabsicherungen zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft in Deutschland sowie die Sicherung der Rohstoffversorgung und Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands durch Stahlschrottrecycling. BDSV-Präsident Andreas Schwenter: „Klimaschutz wird aus Schrott gemacht. Durch eine Tonne Stahlschrott werden Emissionen von 1,67 Tonnen, bei Edelstahlschrott sogar 4,3 Tonnen, CO2 eingespart. Unsere Branche bietet bereits seit Langem hochwertigen Recyclingstahl als reale ressourcen- und klimaschonende Alternative. Wenn wir wirklich klimaneutral wirtschaften wollen, brauchen wir eine gesetzlich festgeschriebene Mindesteinsatzquote von Stahlschrott in der Stahlproduktion, Investitionen in Zukunftstechnologien der Kreislaufwirtschaft und steuerliche Anreize für Unternehmen, verstärkt Sekundärrohstoffe einzusetzen. Ein erster Schritt in die richtige Richtung wäre es, vereinfachte und beschleunigte Genehmigungsverfahren für Stahlrecyclingunternehmen einzuführen.“

Den anschaulichen Rahmen für das Gespräch bot das Firmengelände von ALFA Recycling,

einer der größten Schrottplätze in Bayern und zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb im Westen Münchens. Nach der Aufbereitung werden die Schrotte von dort aus an die rohstoffverarbeitende Industrie in ganz Europa geliefert. Karl-David Schlehenkamp und Ursula Althoff führten durch den Betrieb und betonten sowohl die Notwendigkeit eines flächendeckenden Netz- und Breitbandausbaus zur Gewährleistung reibungsfreier Betriebsabläufe als auch die Relevanz eines engmaschigen Schienennetzes: „Hauptabsatzmarkt für bayerische Schrotte ist Norditalien. Das bedeutet, positive Effekte für die Klimabilanz Deutschlands und Europas, die sich auch wirtschaftlich lohnen, erzielen wir insbesondere durch einen schnellen weiteren Ausbau des Schienennetzes. Denn Schrott gehört auf Schienen, nicht auf die Straße.“