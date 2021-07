Neuer Nachzerkleinerer von Metso

Der M&J F320 eigne sich besonders für die Produktion von RDF und SRF in homogenen Größen. Der Nachzerkleinerer sei so gebaut, dass er ein absolutes Minimum an Ausfallzeiten sicherstelle. Gleichzeitig biete der M&J F320 konkurrenzfähige Betriebskosten, eine geringe installierte Gesamtleistung kW und niedrige Betriebsenergiekosten kW/h.

Die geringen Betriebskosten seien auf das Design zurückzuführen. Der M&J F320 verfüge über ein Schneidsystem, das eine minimale tägliche Wartung erfordert. Sobald die Rotormesser und die fest eingebauten Messer bei der anfänglichen Einrichtung oder nach einem Wechsel der Messerhalter eingestellt wurden, sei keine routinemäßige Anpassung mehr erforderlich. Der M&J F320 erzeuge auch wenig Wärme, wodurch sich Ausfallzeiten beispielsweise durch geschmolzenen Kunststoff vermeiden ließen.