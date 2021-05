Nach Slow Fashion kommt Slow Electronics

Nach der Modebranche muss nun auch der Elektronikbereich mit einem Slow Electronics Movement nachziehen - das findet jedenfalls Refurbed. Das Start-up bietet generalüberholte Elektronikprodukte zu reduzierten Preisen an.

Die technischen Kapazitäten für Smartphones und Tablets sind heute nahezu ausgeschöpft – jedenfalls aus Sicht von Refurbed. Das Start-up meldet, um Absatz zu generieren, drehe sich der Wettbewerb mittlerweile um die beste Kamera oder das neueste Design, technische Innovationen blieben aus. So brachte Apple in den letzten Jahren lediglich iPhones oder iPads mit kleinen Neuerungen, einem anderen Design und neuen Farbvarianten heraus.

Jedes Jahr eine neue Smartphone-Generation – die Modeindustrie ist einen Schritt weiter: Das Slow Fashion Movement hat bereits zu nachhaltigeren Modekollektionen geführt. Refurbed, ein Online-Marktplatz für vollständig erneuerte Elektronikprodukte, weitet diese Entwicklung nun auch auf die Elektronikbranche aus.

Gerade die Herstellung neuer Produkte ist aufgrund des hohen Ressourcenverbrauchs und CO 2 -Ausstoßes umweltschädlich. Bei der Herstellung eines T-Shirts werden rund 7 Kilogramm CO 2 ausgestoßen und mindestens 2.500 Liter Wasser benötigt, ein Smartphone schlägt mit 79 Kilogramm CO 2 und 13.000 Liter Wasser zu Buche. Der Anbau konventioneller Baumwolle oder der Abbau von seltenen Erden sowie kritischen Metallen mittels Chemikalien belastet Mensch und Natur langfristig.

Kleidung länger zu tragen und bewusster einzukaufen, ist bei Verbraucher:innen bereits angekommen. Bei Elektronik sieht das noch anders aus: Etwa 70 Prozent der Verbraucher:innen tauschen ihr Smartphone nach durchschnittlich 18 Monaten durch ein neues Modell aus. Smartphones, Laptops und andere elektronische Geräte wie smarte Haushaltsgeräte erlauben jedoch eine mehrjährige Nutzung.

Nun soll bei Verbraucher:innen ein Umdenken einsetzen, denn jede Kaufentscheidung hat eine globale Auswirkung. Wenn Geräte durch das Refurbishment länger im Kreislauf bleiben, verringert dies nicht nur effektiv CO 2 -Emissionen, die bei der Herstellung neuer Produkte anfallen, sondern schont auch wertvolle Ressourcen und vermeidet unnötigen Elektroschrott. Allein in Deutschland fallen jährlich 1,6 Millionen Tonnen E-Schrott an, weltweit sind es knapp 53 Millionen Tonnen. Ein riesiger Müllberg, der jedes Jahr weiter wächst.

Eine im April 2021 von refurbed in Auftrag gegebene repräsentative Umfrage hat ergeben, dass 70 Prozent der 2.048 Befragten bereits ein generalüberholtes Geräte gekauft haben oder bereit wären, eines zu kaufen. Knapp 37 Prozent der Befragten wünschen sich mehr nachhaltige Angebote im Elektronikbereich. Damit ist die Elektronikbranche direkt nach der Fashionindustrie der zweitgrößte Sektor, in dem sich Verbraucher:innen rasch neue nachhaltige Lösungen wünschen.

Erklärtes Ziel von Refurbed ist es, Slow Electronics bei Verbraucher:innen zu etablieren, Vertrauen zu schaffen und in jeden europäischen Haushalt mindestens ein runderneuertes Produkt zu bringen.