Tomra Recycling veranstaltet Online-Seminar zu Aluminiumrecycling

Tomra Recycling thematisiert die Trends in der Aluminiumrecycling-Industrie in seinem Webinar „Aluminum recycling industry outlook - key sorting technologies, innovations & opportunities in a circular economy" und lädt zur virtuellen Veranstaltung am 20. Mai um 15 Uhr.