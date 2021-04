Neues Prüf- und Zertifizierungsangebot zur Recyclingfähigkeit von Verpackungen

Angewendet wird das Prüf- und Zertifizierungsverfahren für Verpackungen aus Kunststoff, Papier, Karton, Glas, Aluminium, Eisenmetallen, Holz und Verbundstoffen. Der TÜV SÜD Standard „Recyclingfähigkeit von Verpackungen“ berücksichtigt sämtliche relevanten Normen und Standards.

Mit dem neuen TÜV SÜD Standard „Recyclingfähigkeit von Verpackungen“ wollen TÜV SÜD und Reclay Group Hersteller, Abfüller, Importeure, Online-Händler, Handelsketten und weitere Lieferanten, die verpackte Güter verkaufen oder in Umlauf bringen, auf dem Weg hin zur Etablierung kreiswirtschaftlicher Systeme unterstützen.

„Die Bewertung der Recyclingfähigkeit von Verpackungen inklusive aller Einzelkomponenten erfolgt in unserem neuen TÜV SÜD Standard unter Berücksichtigung regionaler Sammel- und Verwertungsstrukturen, der Sortierfähigkeit als Grundvoraussetzung für Recycling sowie dem Marktpotenzial von Sekundärrohstoffen, um Primärrohstoffe zu ersetzen. In Kombination mit einer exakten Materialprüfung erzielen wir damit ein Höchstmaß an Genauigkeit für die Zertifizierung ‘“, berichtet Dr. Robert Hermann, Geschäftsbereichsleiter „Umwelttechnik & Klimaschutz“ bei TÜV SÜD in Österreich.

Barbara Hettche, Senior Consultant bei der Reclay Group, ergänzt: „Oft führen schon kleine Veränderungen zu wesentlichen Verbesserungen. Der Einsatz digitaler Technologie gewährleistet ein Maximum an Transparenz und ganzheitliche Bewertung der Recyclingfähigkeit von Verpackungen. Wir können damit auch deutlich aufzeigen, an welchen Hebeln für etwaige Optimierungen angesetzt werden sollte. Damit entsteht schon während des Prüfungs- und Zertifizierungsprozesses Mehrwert für Unternehmen.“

Der Prüfungs- und Zertifizierungsprozess dauert, abhängig vom jeweiligen Produkt, zwischen einem und drei Monaten. Nach einem entsprechenden Antrag werden Materialmuster sowie Produkt- und Prozessdaten eingeholt. Auf Basis der Produktprüfung sowie der werkseigenen Produktionskontrolle durch TÜV SÜD erstellt das Expertenteam der Reclay Group einen „digitalen Zwilling“ der Verpackung. Diese Dokumentation von Materialien, Gewichten und Abmessungen ermöglicht die Berücksichtigung aller relevanten Einflussfaktoren für die Bewertung der Recyclingfähigkeit von Verpackungen. Auf Wunsch kann dieser Schritt zudem durch den Lehrstuhl für Abfallverwertungstechnik & Abfallwirtschaft der renommierten Montanuniversität Leoben wissenschaftlich begleitet werden.

Im Anschluss dokumentiert TÜV SÜD die Ergebnisse in einem Audit- bzw. Endbericht. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Prüfungs- und Zertifizierungsprozesses ist das Zertifikat für drei Jahre gültig.

Der TÜV SÜD Standard „Recyclingfähigkeit von Verpackungen“ berücksichtigt folgende Normen bzw. Standards: