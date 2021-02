Kleemann rundet Siebprogramm nach oben ab

Um auch größere Mengen effektiv absieben zu können, bietet Kleemann zwei neue mobile Klassiersiebanlagen mit einer Aufgabeleistung von bis zu 750 t/h an.

Die Mobiscreen MS 1202 bzw. MS 1203 sind laut Hersteller mit zwei oder drei Siebdecks erhältlich und haben Siebflächen von 12 m² im Ober- und Mitteldeck sowie 11 m² im Unterdeck. Somit ermöglichten sie Stundenleistungen von bis zu 750 Tonnen. Aiko Fischer, Produktmanager für Siebanlagen bei Kleemann: „Um diese hohen Leistungen zu erreichen, muss der Materialfluss gut konzipiert sein. So hat Kleemann den Aufgabetrichter mit einem Fassungsvolumen von 10 m³ großzügig dimensioniert. Damit ist eine Beschickung sowohl mit einer Brechanlage als auch mit einem großen Radlader möglich. Trotz diskontinuierlicher Beschickung durch den Radlader sorgt das große Trichtervolumen für eine kontinuierliche Materialversorgung des Siebes. Entsprechend breite Aufgabe- und Austragsbänder sorgen für einen ungehinderten Materialfluss über das Sieb. Der durchzugsstarke Diesel wiederum stellt sicher, dass der Anlage dabei nicht die Puste ausgeht.“

Einstellmöglichkeiten für beste Produktqualität

„Neben den reinen Leistungsdaten darf das Wichtigste nicht vergessen werden: Die Einstellbarkeit von Siebwinkel und Amplitude auf die unterschiedlichen Aufgabematerialien und deren Beschaffenheit. Neben der Wahl der passenden Siebbeläge entscheidet die richtige Wahl dieser Parameter am Ende über die Siebleistung und Produktqualität“, so Fischer weiter.

Beide Siebe könnten sowohl mit den Brechanlagen der Kleemann EVO- als auch der PRO-Serie kombiniert werden. Fischer: „Je kleiner der Trennschnitt und je höher die geforderte Endproduktmenge, desto größer muss die Siebfläche sein. Eigentlich ganz einfach.“

Effiziente Antriebe

Wie die anderen Siebanlagen der Mobiscreen-Serie würden die MS 1202/MS 1203 mit effizienten und kraftvollen Hydraulikaggregaten angetrieben. Mit der optionalen Dual Power Option könnten die Siebe auch rein elektrisch angetrieben werden, was die Effizienz weiter steigert und durch verringerte Lärm- und Abgasemissionen die Umwelt entlastet.

Für den flexiblen Einsatz biete Kleemann eine große Auswahl an Siebbelägen an, von verschiedenen Maschenformen – Quadrat, Rechteck oder Harfe – bis hin zur richtigen Beschaffenheit, beispielsweise Stahl oder Kunststoff. Damit die Siebe nicht nur flexibel in der Anwendung, sondern auch im Hinblick auf verschiedene Einsatzorte sind, seien gute Transporteigenschaften und schnelle Auf- und Abbauzeiten sehr wichtig.