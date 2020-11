Alba: Zwei Millionen Elektrogeräte in Hongkong recycelt

In der 2018 eröffneten Anlage wird so genannter „regulierter Elektronikschrott“, vor allem Haushaltsgroßgeräte, verarbeitet. Über 250.000 Kühlschränke und 500.000 Waschmaschinen konnten so bereits fachgerecht verwertet werden – die Recyclingquote liegt bei über 88 Prozent.

„Wir sind sehr stolz auf die unglaubliche Leistung unseres Teams vor Ort und ich möchte mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre tolle Arbeit bedanken“, so Dr. Axel Schweitzer, Vorstandsvorsitzender der Alba Group. „Für uns ist die Marke von zwei Millionen Geräten ein Meilenstein, etwas mehr als zwei Jahre nach Inbetriebnahme der Anlage. Unsere moderne Recyclingtechnologie und unser Know-how haben uns zu einem wichtigen Partner für den Umwelt- und Klimaschutz in Hongkong gemacht. Wir werden auch weiterhin an innovativen Lösungen bei den drängenden Fragen der Kreislaufwirtschaft arbeiten.“

Die im Hongkong EcoPark befindliche High Tech-Installation, ist der größte zusammenhängende Betrieb für das bearbeitete Gerätespektrum weltweit. In der Anlage, die im Eigentum der Stadt Hongkong steht, wird der Großteil des „regulierten“ Elektronikschrotts der Millionenmetropole Hongkong aufbereitet. Die Alba Group hatte diesen größten Einzelauftrag in der Geschichte des Unternehmens im Jahr 2015 gewonnen. Er umfasst neben dem Betrieb der Anlage auch den Betrieb eines flächendeckenden Sammelsystems mit dezentralen Sammelzentren und eigener LKW-Flotte.