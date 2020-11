Berechnung des ROI beim Altmetallrecycling

In unserer sich ständig verändernden Weltwirtschaft können die Preise für Altmetall täglich schwanken. Daher ist es wichtig, dass eine Recyclinganlage Materialien schnell identifizieren und sortieren kann, um rentabel zu sein.

Eine genaue Altmetallsortierung kann zudem das Risiko verringern, dass Materialien, die vorgegebene Spezifikationen nicht erfüllen, an Schmelzöfen oder Schmelzbetriebe geliefert werden, was zu kostspieligen Vertragsstrafen führen kann. Wird die Verwechslung vor der Zahlung festgestellt, entstehen zumindest Kosten für die Rücksendung und Neusortierung.

Mit einem RFA-Handanalysator zur schnellen und genauen Sortierung von Altmetall können diese teuren Fehler vermieden und der größtmögliche Nutzen für das Unternehmen erzielt werden. Denken Sie nur an Folgendes:

Bei vielen Anwendungen in Wiederaufbereitungs- und anderen Metallhütten ist es gleichgültig, ob alle Legierungen vom gleichen Typ sind, solange die chemische Zusammensetzung der Schmelze innerhalb der Spezifikation liegt. Aus diesem Grund ist es beim Mischen wichtiger, eine schnelle und genaue elementare Zusammensetzung zu erhalten, ohne dass teures Neumetall verwendet wird.

Der Wert der Vorbereitung und Sortierung der Metalle nach der richtigen chemischen Zusammensetzung kann sich im Gewinn eines Altmetallrecyclingprozesses zeigen. Schauen Sie sich zum Beispiel die folgenden Beispiele zur Legierungssortierung mit typischen Preisen für einzelne Chargen an. Es ist zu sehen, wie schnell sich die Kosten eines einzelnen RFA-Handanalysators amortisieren lassen.

Nickellegierungen

*Üblicher USD-Preis von Februar 2020 pro 20 Tonnen (t)

Edelstähle

*Üblicher USD-Preis vom Februar 2020 pro 20 Tonnen (t)

In den meisten Fällen können Nickellegierungen, rostfreie Stähle und andere Hochtemperaturlegierungen mit kostengünstigen RFA-Handanalysatoren, wie dem Vanta Element Analysator, sortiert werden. Die Messzeiten betragen normalerweise nur wenige Sekunden, wodurch der Bediener schnell hochwertigere Altmetallteile mit hohem Durchsatz überprüfen kann, wodurch sich der ROI im Vergleich zu anderen Analysatormodellen erhöht.

Aluminiumlegierungen

*Üblicher USD-Preis vom Februar 2020 pro 20 Tonnen (t)

Eine Grundsortierung von Aluminium ermöglicht eine hervorragende Trennung vieler Legierungen. Zum Beispiel kann das Mischen von Aluminium 110 mit 6061 oder 6063 zu einer Magnesiumkonzentration außerhalb der Spezifikation führen und Begleitelemente, wie Kupfer und Eisen, über die Spezifikationsgrenzen hinaus erhöhen. Die Sicherstellung eines konformen und schnell ermittelten Mg-Messwerts ermöglicht hier eine gute Trennung.

In diesem Fall kann mit einem leistungsstärkeren Modell der Vanta C Serie sichergestellt werden, dass keine Mischchargen an Metallhütten geliefert werden, sodass die Kosten für reines Magnesium und auch Vertragsstrafen vermieden werden.

Berechnung des tatsächlichen ROI von RFA-Handanalysatoren für das Altmetallrecycling

Alle Modelle des Vanta Handanalysators sind IP-zertifiziert und vor Regen, Schmutz und Staub geschützt. Sie wurden gemäß einer Fallprüfung getestet, um bei versehentlichem Herunterfallen nicht beschädigt zu werden. Diese robuste Konstruktion trägt dazu bei, Reparaturen zu verhindern, die Betriebszeit zu maximieren und die Lebensdauer des Analysators zu verlängern. Zusammen mit unserer Axon Technology liefern die Geräte schnell die richtigen Analyseergebnisse, unabhängig von den Arbeitsbedingungen.

Der tatsächliche ROI ergibt sich jedoch aus den Analysefunktionen der Vanta Modelle. Je nach den zu analysierenden Elementen sind verschiedene Vanta und Vanta Element Modelle zu unterschiedlichen Preisen verfügbar. Durch die Beschränkung der Kosten auf das nötigste können Sie Ihre Gesamtbetriebskosten minimieren.

Beachten Sie, dass die Preise davon abhängen, wo Metalle im Altmetallsortierungsprozess sortiert werden. Sie steigen im Allgemeinen, je näher die Sortierung an der endgültigen Verhüttungsanlage stattfindet.

