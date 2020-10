Hyundai: Abbruch einer finnischen Hochschule

Vorheriger Artikel

Florian Pronold, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesumweltministerium, hat heute in Berlin Förderbescheide an die KI-Leuchtturmprojekte „Circular Textile Intelligence“ (CRTX) und „Green Consumption Assistant“ (GCA) in Höhe von insgesamt 3,8 Millionen Euro überreicht.