Wie Wertstoffhöfe und Abfallentsorgung in Corona-Zeiten bestehen

Dass die Kreislaufwirtschaft sowohl systemrelevant ist als auch in erheblichem Maße zum Klima- und Umweltschutz beiträgt, dokumentieren die Erfahrungen der letzten Monate auf den Wertstoffhöfen und erläutert Peter Kurth (BDE) in seinem Interview mit dem WFZruhr.

Gegen den Fachkräftemangel in Sammelstellen wurde in NRW die erste bundesweite chemiespezialisierte Qualifizierung gemäß TRGS 520 (IHK) erfolgreich durchgeführt: Christian Kley, Geschäftsführer der USB Bochum, ist sich sicher: „Der Wertstoffhof wird immer wichtiger und damit steigen die Anforderungen an die Mitarbeiter. Deshalb haben wir mit Gefahrgutjäger und der IHK dieses ergänzende und praxisnahe Angebot auf den Weg gebracht.«“Der USB- Geschäftsführer lobt die gute Teamarbeit aller Teilnehmer – auch die Bezirksregierung habe sich sehr flexibel gezeigt: „Es war ein wirklich gutes Zusammenspiel der Akteure“, freut sich Kley rückblickend. Jetzt könne man vielen Mitarbeiterinnen eine neue Karriereoption anbieten.

