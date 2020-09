BSR: Ausbildung auch in Krisenzeiten über dem eigenen Bedarf

Am 1. September 2020 starten 73 Auszubildende und 12 Dual Studierende bei der BSR in ihr Berufsleben.

Mit dem neuen Ausbildungsjahrgang biete das Unternehmen rund 230 jungen Menschen eine Ausbildung. Hinzu kämen zwei weitere Projekte, in denen die Stadtreinigung 40 jungen Menschen eine Chance ins Berufsleben eröffnet.

Am 1. September begrüßt Personalvorstand Martin Urban die neuen Auszubildenden per Videobotschaft bei der BSR. Erfreut zeigt sich Urban über zwei neue Duale Studiengänge „Bauingenieurwesen“ und „Dienstleistungsmanagement“.„Auch in Corona-Zeiten stehen wir zu unserer Verpflichtung, über dem eigenen Bedarf auszubilden. Die BSR schöpft mit 85 jungen Menschen ihre Ausbildungskapazitäten voll aus und sie engagiert sich als kommunale Arbeitgeberin auch bei „Berlin braucht Dich“, einer Initiative des Beruflichen Qualifizierungsnetzwerks für Migrantinnen und Migranten.“ Diese Initiative arbeitet daran – gemeinsam mit vielen Partnern – die Berufsausbildung für Jugendliche mit Migrationshintergrund zu öffnen und den Übergang Schule-Beruf erfolgreich zu gestalten.

Mit den Projekten „Gemeinsam schaffen wir das“ (15 Teilnehmende) und bei der Kooperation SISA „Sicher abfahren — Sauber ankommen“ (25 Teilnehmende) gebe die BSR auch Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Perspektive, die bisher nicht so gute Startchancen hatten. Beide Projekte würden sich auch an junge Frauen und an Menschen mit Migrationshintergrund wenden.