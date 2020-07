Nehlsen-Tochter k-tec und Faun bilden Service-Joint Venture

Die K-TEC Faun Kraftfahrzeugtechnik GmbH will mit 45 Spezialisten im Land Bremen und Teilen Niedersachsens Servicetätigkeiten, After-Sales-Leistungen und Ersatzteile für Kommunal- und Transportfahrzeuge anbieten. Die Geschäftszentrale des Unternehmens soll in der 3.400 qm großen, modernen Werkstatthalle der k-tec im Oken 1 in Bremen ansässig sein.

Die mit dem Umzug im Faun-Werk in Osterholz-Scharmbeck freiwerdenden Räume will Faun künftig für die Montage der neuen Wasserstoff-Fahrzeuge nutzen. Der Aufbauhersteller will 2020 noch 20 der klimaneutralen Fahrzeuge bauen und 2021 sollen 100 weitere folgen. Als Geschäftsführer der neuen Service-Firma wird der bisherige k-tec-Geschäftsführer Markus Müller fungieren. Über das Joint Venture sagt Müller: „Mit diesem Schritt bündeln wir die Erfahrungen von Faun als Hersteller und von Nehlsen als Anwender und Betreiber der Sammelfahrzeuge und Kehrmaschinen. Durch das gemeinsame Know-how können wir schneller und zielgerichteter für unsere Kunden reagieren.“