Masterbatches für IR-detektierbares Schwarz

Rund ein Jahr, nachdem Henkel angekündigt hat, auf schwarze Masterbatches von Ampacet für recycelbare Kunststoffverpackungen zu setzen, stellt nun auch Clariant eine Gruppe proprietärer Masterbatches vor, die mit Nahinfrarotsensoren (NIR) detektierbar sein sollen. Somit können sie in Sortieranlagen erkannt, getrennt und stofflich recycelt werden.

Die neuen, im Design- und Technologiezentrum Colorworks des Anbieters bei Mailand entwickelten Farbkonzepte sollen einen dunkleren Farbraum erschließen, der ohne Ruß (Carbon Black) auskommt. Die aktuelle Arbeit zielt auf den Einsatz in PET, HDPE und PP sowohl in Neumaterial- als auch PCR-Qualität. Ende vergangenen Jahres hat Clariant CESA IR eingeführt, eine Reihe von Masterbatches, die schwarze Kunststoffe unter NIR-Licht detektierbar machen. Der Effekt wurde laut Clariant in Tests bei Tomra Sorting Recycling bestätigt.

Designer aber wollen mehr Auswahl als nur reines Schwarz. Genau genommen, so Colorworks-Designer Roberto Romanin, gebe es „sehr eindeutige Trends in diese Richtung. Einige exklusive, luxuriöse Gesichtspflegeprodukte, nährstoffreiche Seren und Öle werden in diesen satten dunklen Farben verpackt. In den meisten Fällen wird dafür aber noch Russ eingesetzt, was zu Recyclingproblemen führt.“

Um diese Problematik zu lösen, hat das Colorworks-Team ein Projekt gestartet, das die CESA-IR-Technologie nutzt, um dunkle Farben ohne den Zusatz von Russ zu entwickeln. Zunächst wurden drei Farbtöne kreiert: ein dunkles Umbra (Erdbraun), ein tiefsamtiges Grün und ein dunkles Königsblau. Alle drei seien sehr gesättigt, daher fast schwarz, doch die Farben komme durch und bewirken eine elegante Anmutung.

„Bis jetzt“, sagt Mirco Groeseling, Regional Circular Economy & Sustainability Manager EMEA bei Clariant, „setzte die Formulierung NIR-detektierbarer dunkler und schwarzer Farben voraus, dass der Anteil an Russ streng kontrolliert wird, was aber unter realen Bedingungen nicht immer möglich ist. Daher haben wir nach sehr schwarzen Alternativen gesucht – und wurden fündig. Gleichzeitig ist es uns gelungen, diese neuen Farben völlig ohne Russ zu formulieren.“

Die neuen Farbkonzepte eignen sich nach Herstellerangaben für alle wichtigen Verpackungskunststoffe, einschließlich PET, PE und PP (auch in PCR-Qualität) sowie für alle gängigen Verpackungsformen, von Schalen bis hin zu Flaschen samt Verschlusskappen und Deckeln.