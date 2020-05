Entfärbung beim Recycling von Kunststoff-Folien

Druckfarben spielten bei der Herstellung von Kunststoffverpackungen eine wesentliche Rolle. So seien sie für das Erscheinungsbild und die Funktionalität der Verpackung entscheidend. Darüber hinaus seien sie eine der zentralen Herausforderungen, wenn entsprechende Verpackungsabfälle recycelt werden sollen. „Ziel eines hochwertigen Recyclingprozesses ist unter anderem, ein möglichst transparentes Kunststoffrezyklat zu gewinnen, das für den erneuten Einsatz in Verpackungen geeignet ist. Damit fällt der erfolgreichen Entfärbung eine Schlüsselrolle zu“, erläutert Klaus Wohnig, CEO der APK AG.



Im Frühjahr 2020 habe die Forschungs- und Entwicklungsabteilung der APK AG eine Reihe von LDPE-Folienmustern getestet, die mit Druckfarben der Firma Siegwerk in den Farbtönen gelb, rot, schwarz und blau doppelt bedruckt waren. In der Versuchsreihe sollte geklärt werden, ob Farben der Firma Siegwerk mit einem lösemittelbasierten Recyclingprozess wie der Newcycling-Technologie der APK AG aus der Polymermatrix entfernt werden können.

Die Folienproben seien mit dem Lösemittel von APK behandelt und aufgelöst worden. Die entstandene Polymerlösung hätten dabei noch Druckfarbenkomponenten enthalten, die anschließend in einer, speziell für den Anwendungsfall der Entfärbung konzipierten, Filtereinheit mit sehr hohen Trennschärfen abgetrennt werden konnten. Ein nahezu neuwarenähnlicher Transparenzwert sei bei den Entfärbungstests der rot, blau und schwarz bedruckten Folien erzielt worden. Lediglich die Probe auf Basis der gelb bedruckten Folie zeige noch einen marginalen Gelbstich. „Wir betrachten den gesamten Verpackungslebenszyklus vom Design über die Produktion bis hin zum Recycling. Wir freuen uns deshalb, dass Druckfarben von Siegwerk eindeutig für ein lösemittelbasiertes Recycling geeignet sind und so eine viel diskutierte Herausforderung für das Recycling von flexiblen Verpackungen gemeistert wurde“, erklärt Ralf Leineweber, Head of Global Technology Development bei Siegwerk.