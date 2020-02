Universal-Shredder für Möbelproduktion

Mit dem Andritz Universal-Shredder FRP, Typ 2000P, können laut Hersteller bis zu vier Tonnen Holzabfälle pro Stunde aus der Möbelproduktion verarbeitet werden. Nach der Zerkleinerung werden die Holzreste als Biomasse zur Erzeugung von Fernwärme für das gesamte Gebiet rund um Kinnarp verwendet. Der FRP ist laut Andritz ein Einwellen-Zerkleinerer mit einer großen Schneidfläche und einer einzigartigen Schneidgeometrie, der das Eingangsmaterial in einem Schritt verarbeitet und Metallteile entfernt. Das Schneidsystem besteht aus sich überlappenden Messern, um eine gleichmäßige Materialverteilung und Partikelgröße zu gewährleisten.

Der FRP2000P ersetzt einen Vorzerkleinerer und eine Hammermühle, da der Kunde zuvor die Holzreste in einem zweistufigen Prozess zerkleinern musste. Zum Lieferumfang gehörten auch der Einwurftrichter und die Austragsschnecke.

Kinnarps ist ein Anbieter von kompletten Innenarchitekturlösungen für Büros, Schulen und Gesundheitseinrichtungen mit Niederlassungen in 40 Ländern und einem Konzernumsatz von 4,2 Milliarden SEK (Schweden Kronen). Kinnarps wurde 1942 gegründet und ist ein vollständig in Familienbesitz befindliches Unternehmen mit Produktionsstätten in Schweden.