Trommel- und Sternsiebmaschine bringt Flexibilität

Die Ansprüche an Siebanlagen steigen kontinuierlich. „Moderne Modelle wie die SM 518.2 sind heute echte Alleskönner“, sagt Moritz Müller, Produktmanager bei Doppstadt Umwelttechnik. In einer knappen Stunde wechseln Anwender demnach den Siebeinsatz und aus der standardmäßigen 2-Fraktionen-Trommelsiebmaschine wird eine Sternsiebmaschine. Optional ermöglicht der Hersteller durch weitere Einheiten für die Grobgutabscheidung, die Heckbandwindsichtung und Magnetrollen bis zu fünf Fraktionen in einem Arbeitsgang. „Wer will, setzt die SM 518.2 mittels Mischtrommel als Mixer ein oder erreicht durch unsere Waschtrommel ein oberflächenreines Endprodukt“, so Müller.

Die Maschine soll die auf den ersten Blick widersprüchlichen Anforderungen an Nachhaltigkeit und Leistung vereinen. Der Hersteller stattet die Siebanlage mit neuer Motorentechnik nach Abgasnorm Stufe V aus. Kompakte Maße mit weltweiter Straßenzulassung ermöglichen den flexiblen Einsatz der Siebmaschine. Mit ihrem 5,7 Kubikmeter großen Aufgabetrichter mit 2,9 Meter Ladehöhe soll sie eine optimale Beschickung bieten. Systeme wie die elektronische Lastregelung oder eine dezentrale Steuerung zeichnen die Siebmaschine ebenso aus wie eine umfangreiche serienmäßige Sicherheitsausstattung.