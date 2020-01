Neuer Partner für Rewindo

Seit letztem Jahr laufen Gespräche zwischen Rewindo und der Extrusionsbranche. Ziel ist nach Angaben des Fensterrecyclingservices die Aufnahme ausgewählter Betriebe in den bestehenden Kreis der Premium-Partner. Nun konnte ein erneuter Erfolg vermeldet werden: SLS Kunststoffverarbeitung und Rewindo-Geschäftsführer Michael Vetter unterzeichneten den Vertrag für die künftige Partnerkooperation. Schon im Vorjahr konnte die 2002 gegründete Recycling-Initiative für PVC-Altfenster, -rollläden und -türen mit Gargiulo den ersten Partner Extrusion für sein 2016 etabliertes Netzwerk gewinnen, das seit Beginn 10 Unternehmen der Fensterbaubranche umfasst. Aktuell finden bereits Gespräche mit weiteren Extrudeuren statt. Darüber hinaus haben nach Angaben von Rewindo mehrere Unternehmen der Glas- und Beschlagindustrie grundsätzliches Interesse an einer Partnerschaft signalisiert. „Dem größer werdenden Netzwerk geht es darum, in der Öffentlichkeit Branchen übergreifend ein Zeichen für den umwelt- und klimafreundlichen Materialkreislauf von PVC-Altfenstern zu setzen“, so Vetter.

Förderung nachhaltigen Wirtschaftens

Das Unternehmen SLS wurde 1985 gegründet. Aktuell werden auf dem Firmengelände auf 30 Extrusionsanlagen jährlich rund 7.000 Tonnen Material für die Kunststoffprofilproduktion verarbeitet. Derzeit 113 Mitarbeiter entwickeln und produzieren dort Voll- und Hohlprofile, Standardprofile und Sonderanfertigungen, unterschiedliche Farben und Thermoplaste sowie Hartweichkombinationen im Co-Extrusionsverfahren. SLS ist Partner unterschiedlicher Branchen, darunter Fensterbau, Metallbau und Maschinenbau bis hin zum Bereich Verpackungen, Elektro- und Möbelindustrie sowie im Isolier- und Dämmbereich. „Gerne unterstützen wir Rewindo als zukünftigen Premium-Partner. Zu unserer gelebten Produktverantwortung gehört auch, durch werkstoffliches Recycling Ressourcen einzusparen, CO2 zu reduzieren und nachhaltiges Wirtschaften zu fördern“, heißt es in einer Erklärung der Geschäftsführung.

Teil der Circular Plastics Alliance

„Mit seinem Beitritt zum Rewindo-Partnernetzwerk hat sich SLS nun indirekt auch in die von der EU-Kommission ins Leben gerufene Circular Plastics Alliance eingereiht, der über 100 Unternehmen und Verbände aus der Kunststoffwertschöpfungskette angehören. Rewindo selbst ist über den Europäischen Fensterprofilverband EPPA seit September letzten Jahres Teil dieser Allianz“, betonte Vetter. „Nicht zuletzt mit Unterstützung unserer Premium-Partner können wir in guter Weise zum Erreichen des ehrgeizigen Ziels beitragen, bis zum Jahr 2025 europaweit über alle Kunststoffe 10 Millionen Tonnen Recycling-Kunststoff in neuen Produkten zu verwenden. Der Anteil für PVC insgesamt soll 2025 bei ca. 900.000 Tonnen liegen.“ Die seit Jahren erfolgende Steigerung der jährlichen Recyclingmengen im Rewindo-System ist auch im Sinne von Vinyl Plus, dem Nachhaltigkeitsprogramm der europäischen PVC-Branche.