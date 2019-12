Branchenworkshop: Herausforderungen der Wertschöpfungskette Kunststoff

Kundenmärkte sind im Umbruch, die Digitalisierung verändert Prozesse und Kreisläufe bedarf es zu schließen. Innovative Lösungsansätze braucht es heute mehr denn je. Zu diesem Zweck lädt Kunststoffland NRW – erstmals abweichend zum klassischen Branchentag – in Form eines Branchenworkshop 2020 seine Mitglieder ein, um gemeinsam die Herausforderungen der Wertschöpfungskette Kunststoff zu diskutieren. Der Workshop findet am 30. Januar in der Geschäftsstelle von Kunststoffland NRW in Düsseldorf statt.

Folgende Experten der Unternehmen Evonik Industries AG, Simcon kunststofftechnische Software GmbH und Barlog Plastics GmbH werden als Moderatoren die Workshops leiten:

Parallele Workshops zu Themen der Wertschöpfungskette Kunststoff

Workshop 1: Kreisläufe schließen – Was hindert uns daran, die Kreislaufwirtschaft umzusetzen?

Moderation: Dr. Patrick Gloeckner, Vorstand Kunststoffland NRW, VP Industry Cross Innovation Evonik Industries AG

Workshop 2: Digitalisierung – Was ist notwendig, um in Zukunft am Markt zu bestehen?

Moderation: Ines Oud, Vorstand Kunststoffland NRW, Geschäftsführerin sSimcon kunststofftechnische Software GmbH

Workshop 3: Kundenmärkte im Umbruch – Neue Geschäftsmodelle entwickeln, um wettbewerbsfähig zu bleiben

Moderation: Peter Barlog, Vorstand Kunststoffland NRW., Geschäftsführer, Barlog Plastics GmbH