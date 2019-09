Neue Online-Marktplattform für Nebenprodukte

Die B2B-Marktplattform Circulania will industrielle Käufer und Verkäufer von Sekundär-Rohstoffen zusammenführen und für Markttransparenz bei industriellen Nebenprodukten sorgen.

Das besondere Alleinstellungsmerkmal von Circulania besteht laut Unternehmen in den in die Plattform integrierten Wahlmöglichkeiten, die es den Käufern von Rohstoffen erlaube, bestimmte Dienstleistungen optional per Klick hinzuzubuchen.

Bei der Stahlproduktion anfallende Schlacke wird abgekühlt und könne dann über Circulania ab Werk verkauft werden, um die Schlacke als Sekundär-Rohstoff etwa als Zugabe in der Stahlmetallurgie, im Straßenbau oder als Dünger in der Landwirtschaft zu nutzen. Käufer, die die Circulania-Plattform nutzen, können sich aber auch für verschiedene Zusatzleistungen entscheiden, wie beispielsweise das Brechen auf eine dem Bedarf entsprechende Korngröße, die Absiebung des Unterkorns, die Mischung mit Zusatzprodukten oder den Transport zum Werk des Käufers.

Circulania.com