Gerätetechnik in Bewegung

So werden Musterbaustellen und Aktionsflächen eingerichtet, damit Aussteller wie Zeppelin ihre Technik zum Sortieren, Trennen, Beschicken, für den Umschlag sowie den Zentimeter genauen Aushub unter engen Verhältnissen vorführen können.

Zu sehen sein werden beispielsweise Zeppelin Baumaschinen zufolge ein Cat-Umschlagbagger MH3026 mit Polypgreifer für Schrott und Metall sowie sein kleinerer Bruder in Form des MH3024, der sich dem Segment Holz und Biomasse widmen wird. Ein Kettenbagger Cat 323 soll im Kanalbau die Vorteile seiner integrierten Assistenzsysteme unter Beweis stellen.

An seinem Stand im Freigelände F426 zeigt Zeppelin einen Querschnitt seiner Cat-Lade- und Umschlagmaschinen in verschiedenen Größen und Ausführungen mit speziellen Ausrüstungen für die Recyclingindustrie. Für den Materialumschlag hat die Abteilung Customizing einen Cat-Kettenbagger 330 zum Umschlagbagger 330MH umgebaut und auf die erforderlichen Anforderungen konstruiert – eine hochfahrbare Kabine ist eines seiner neuen Markenzeichen.

Insbesondere wenn in geschlossenen Räumen im Abbruch oder in der Sanierung gearbeitet wird, soll die kompakte Bauweise des nur 900 Kilo schweren und 90 Zentimeter breiten Mikrobaggers Cat 300.9D VPS von Vorteil sein, um durch Türstöcke manövrieren zu können und völlig abgasfrei der Arbeit nachzugehen. Denn hierbei handelt es sich um einen Vertreter für alternative Antriebe, so das Unternehmen. Im Elektrobetrieb erfolgt die Versorgung der Baggerhydraulik durch ein elektrisch angetriebenes (7,5 kW) zusätzliches Hydraulikaggregat. Das wird an eine Kraft-strom-Steckdose angeschlossen und versorgt die Baumaschine über zwei je zehn Meter lange Schlauchleitungen mit Öldruck, heißt es weiter.

Auf der Messe vertreten ist auch ein Cat 302CR – der Minibagger steht für die neue Maschi-nen-Generation, die schon mit Stufe-5-Motoren ausgestattet ist. Neu sind Features, welche die Bedienung einfacher und komfortabler machen. Hierzu zählt eine Joystick-Lenkung und eine hochkippbare Kabine, die in kurzer Zeit den Zugriff auf die wichtigsten Komponenten freigibt. Ein LCD-Monitor erlaubt zudem, die Arbeitshydraulik individuell einzustellen, die Wegfahrsperre zu aktivieren sowie Radio, Heizung, Lüftung und die – in dieser Klasse bis jetzt nicht übliche – optionale Klimaanlage zu steuern.

Der ebenfalls auf der Messe vorgestellte Radlader Cat 950 GC stellt mit seiner praxisgerechten Ausstattung eine Investitionsalternative dar, wenn Lademaschinen für weniger produktivi-tätsintensive Einsätze benötigt werden. Der Cat-Radlader 938M mit Müllpaket hingegen kommt ab Werk gleich mit Vollausrüstung für den Einsatz in der Recycling- und Entsorgungsbranche.

Das Thema Digitalisierung wird auch auf der Doppel-Messe allgegenwärtig sein, was auch an der Ausstattung der Cat-Maschinen mit bereits vom Hersteller integrierten Cat Grade Control abzulesen ist, wie sie etwa der Cat-Kettenbagger 323 vorweisen kann. Hinzu kommen Dienstleistungen wie das Flottenmanagement, das herstellerübergreifend einsetzbar ist, oder das Kundenportal für die Online-Bestellung von Ersatzteilen und die Inanspruchnahme weiterer Services rund um die Wartung der Maschinen. Informiert wird am Zeppelin Stand darüber hinaus über den Service und Finanzierungsangebote, heißt es abschließend.