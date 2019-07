Abfallmanagement und die alternde Bevölkerung: ein vernachlässigtes Problem?

Jahr für Jahr steigt das Durchschnittsalter der Bevölkerungen weltweit an. Aufgrund technologischer Fortschritte, sich ändernder Lebensgewohnheiten oder einfach einer besseren medizinischen Versorgung, hat Großbritannien besonders in einem Bereich statistisch einen starken Anstieg zu verzeichnen: 1991 waren 900.000 Menschen älter als 85, wohingegen diese Zahl 2016 bereits bei 1,6 Millionen lag. Prognosen zufolge werden 2066 schätzungsweise 5,1 Millionen Menschen 85 Jahre und älter sein.

Während ein längeres Leben auf den ersten Blick positiv zu sein scheint, bedeutet es, dass mehr ältere Menschen medizinische Versorgung benötigen, was im weiteren Verlauf einen Dominoeffekt verursacht.

Aber was bedeutet das für das Abfallmanagement? Die immer größere Anzahl von Menschen die bis zu hundert Jahre alt werden, wird sich mit fortschreitendem Alter immer weniger an die Bestimmungen eines angemessenen Abfallmanagements halten. Außerdem ergibt sich aus dieser Entwicklung ein steigender Bedarf für Gesundheitspflegeprodukte, was zu mehr Abfall führt.

Mit Hilfe von Acorn, einem Treppenlift-Anbieter, möchten wir einen besseren Einblick in ein potenziell wachsendes Problem gewinnen, das sich auf die Nachhaltigkeit unseres Planeten auswirkt.

Verstärkte Anstrengungen

Der Fokus, der sich in den letzten zehn Jahren immer stärker auf Abfallmanagement, Recycling und nachhaltige Materialien im Allgemeinen gerichtet hat, konnte einen starken Aktivitätsanstieg verzeichnen. Dies folgt zahlreichen Warnungen, dass wir den Planeten mit alarmierender Geschwindigkeit kaputt machen. Zweifelsohne werden sich die Einstellungen, Wahrnehmungen und Verhaltensweisen der älteren Generation von jenen der jüngeren Generationen unterscheiden, wobei letztere bereits in der Gegenwart nachhaltiger Sensibilisierung aufwächst.

Einige der besorgniserregenden Aspekte, die parallel zur alternden Bevölkerung zunehmen werden, sind der steigende Bedarf an Gesundheitspflegeprodukten, steigende Inkontinenz und die für den Umgang damit nötigen Vorkehrungen sowie die steigende Nachfrage nach kompetentem Personal im medizinischen Bereich.

Reichtum und Abfälle

Jüngste Untersuchungen in Großbritannien haben ergeben, dass Rentner, trotz des Endes einer bezahlten Erwerbstätigkeit, ein relativ hohes Wohlstandsniveau beibehalten. Dies führt zu einer Situation, in der ältere Menschen ihre Kaufkraft beibehalten, sie jedoch mehr Zeit denn je haben, das Geld auszugeben. Wenn wir davon ausgehen, dass Abfall ein Nebenprodukt von Reichtum ist, in dem Kontext über die Mittel zu verfügen mehr zu kaufen, dann besteht die Möglichkeit, dass jene Menschen im Ruhestand dem Risiko ausgesetzt sind, ihre Abfälle unverhältnismäßig unsachgemäß zu handhaben.

Natürlich ist Reichtum nicht der einzige treibende Faktor, wenn es ums Abfallmanagement älterer Menschen geht. Vielmehr sind es die individuellen Einstellungen, Erfahrungen und Situationen, wobei Reichtum jeden davon auf irgendeine Weise beeinflusst.

Leicht abweichend, jedoch im Kontext von Reichtum und Abfall, müssen ältere Mitbürger beispielsweise in Hongkong, wo es keine ausreichende Unterstützung für die alternde Bevölkerung gibt, die Straßen nach recycelbarem Müll absuchen, um zu überleben. Viele von ihnen wurden entweder entlassen oder hatten keine Ersparnisse, und aufgrund der unzureichenden oder nicht vorhandenen Renten ist ihre einzige Einkommensmöglichkeit das Handeln mit Karton auf der Straße.

Obwohl dies eine der reichsten Städte der Welt ist und eine der höchsten Lebenserwartungen hat, ist es beunruhigend, dort eine der negativeren Auswirkungen auf eine alternde Bevölkerung zu beobachten.

Hindernisse beim Abfallmanagement

Ein solcher Fall, indem eine Barriere für ein problemloses Abfallmanagement offensichtlich wurde, sind Sammelstellen. Behinderten und älteren Bewohnern in Shropshire wurde gesagt, dass sie ihren Müll bis zu 50 Meter entfernt im Freien des Mercian Court Heims entsorgen müssten, da die neuen Fahrzeuge der Müllabfuhr nicht unter dem Torbogen durch passen, der zum Gebäude führt.

Und obwohl dies nur ein Fall ist, beweist er, dass die Mobilität Einzelner ein potenzieller Faktor bei der Ansammlung von Müll und folglich Vernachlässigung sein könnte. Aber mit den richtigen Hilfsmitteln kann die Mobilität unterstützt werden.

Ein allgemeines Verständnis der Auswirkungen des Alters auf das Verhalten im Umgang mit Abfällen steckt noch in den Kinderschuhen. Jedoch steht fest, dass bestimmte Bereiche angegangen werden müssen, wenn wir uns eine gesunde, nachhaltige Umwelt bewahren möchten.