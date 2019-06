Programm zum 2. Kölner Verpackungstag ist online

Recycling Kontor ist in diesem Jahr Presenting Partner des 2. Kölner Verpackungstages, der am 10. September im Design Office im Kölner Dominium stattfindet.

Unter dem Motto „Duale Abfallwirtschaft quo vadis?“ will Recycling Kontor zusammen mit Clover-Geschäftsführer Stefan R. Munz ein hochkarätiges Vortragsprogramm anbieten. So gibt Rechtsanwalt Linus Viezens von Anwaltskanzlei Gaßner, Groth, Siederer & Coll. Antworten darauf, ob das Verpackungsgesetz wirklich Neues gebracht hat. Recycling Kontor-Geschäftsführer Dr. Florian Dühr zeigt Chancen und Risiken des Wandels der Dualen Systeme für Industrie und Mittelstand auf, bevor Prof. Dr. Rainer Bunge vom Institut für Umwelt- und Verfahrenstechnik an der Hochschule für Technik Rapperswil, erklärt, warum er Quoten im Kunststoffrecycling für sinnlos hält.

In fünf weiteren Fachvorträgen präsentieren renommierte Recycling-Experten wie Dr. Sven Wenigmann von BASF und Dr. Daniel Kirchenbauer von Polysecure, innovative Verpackungs-Lösungen, neue Sortiertechnologien und Lösungen für die Sortierung schwarzer Kunststoffe sowie chemische und biologische Recyclingverfahren für die Kreislaufwirtschaft.

Der 2. Kölner Verpackungstag wird von der Clover Sustainability Services GmbH & Co. KG in Kooperation mit Recycling Kontor veranstaltet. Erwartet werden ca. 150 Entscheider und Fachleute der privatwirtschaftlichen und kommunalen Entsorgungswirtschaft, aus dem Bereich Verpackungsdesign sowie aus Handel und Industrie.

Das Programm steht unter www.koelner-verpackungstag.de zum Abruf bereit. Bei einer Anmeldung bis zum 15. Juli wird ein Rabatt von 20 Prozent auf die Teilnahmegebühr von 665 Euro gewährt.