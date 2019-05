Übernahme Genesis durch NPK

NPK Construction Equipment (NPKCE), eine Tochtergesellschaft der Nippon Pneumatic Mfg. Co. LTD (NPK) hat bekannt geben, dass NPKCE die Genesis Attachments LLC (USA), Genesis Holding (Deutschland) sowie die Genesis GmbH (Deutschland) erworben hat.

Genesis habe ein großes Vertriebsnetz, engagierter Mitarbeiter, ebenso seien die Genesis Anbaugeräte für Abbruch, Schrott- und Recycling ausgereifte sowie qualitativ hochwertige Produkte mit einer hervorragenden Reputation bei den Kunden in dieser Branche, heißt es in der Mitteilung von NPK-Präsident Dan Tyrrell. Die Akquisition von Genesis werde beide Unternehmen deutlich stärken.

Genesis Attachments LLC, mit Firmensitz in Superior, Wisconsin wurde 1997 gegründet. In Europa wurde Genesis 2002 als europäischer Lizenznehmer und Exklusivvertriebspartner der GENESIS Attachments LLC gegründet. Die erstklassige Produktionsstätte in Superior, WI, beschäftigt 117 Mitarbeiter, in Europa sind es zusätzliche 15 Mitarbeiter. Da Genesis ein langjähriger Marktführer ist, plane NPK keine wesentlichen Änderungen im Geschäftsmodell, vielmehr werde auf Zusammenarbeit gesetzt, um die Zufriedenheit von Vertriebspartnern und Endkunden gleichermaßen weiter zu verbessern, heißt es weiter.

Über NPK/NPKCE

Nippon Pneumatic Mfg. Co. LTD wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegründet und vertreibt seitdem Druckluft betrieben Werkzeuge. Seit Ende der 1950er Jahre entwickelt und fertigt NPK auch Anbaugeräte für die Baubranche. 1975 wurde NPK Europa BV in Rotterdam, Niederlande, gegründet, um das Vertriebsgebiet um Europa zu erweitern.

Seit Mitte der 80er Jahre ist NPK ein etablierter, hoch renommierter Hersteller von Hydraulikhämmern, Brechern oder auch Pulverisierern, Scheren und Rammen. Im Jahr 1985 wurde NPKCE gegründet, um exklusiven Vertriebs- und Produktsupport für den westlichen Teil der Welt zu bieten. Kurz nach der Gründung der NPKCE wurde sehr schnell ein umfangreiches Händlernetz für die Distribution etabliert. In den folgenden Jahren hat NPKCE die Fertigungs- und Produktionsanlagen erweitert, um das Unternehmen zu einem vollwertigen Hersteller und auch Montagebetrieb von hochwertigen Anbaugeräten und festinstallierten Auslegersystemen zu machen.

Ende 2013 folgte eine Partnerschaft der NPKCE mit dem europäischen Bergbau Ausrüstungshersteller Hermann Paus Maschinenfabrik, aus Emsbüren, als exklusiver Vertriebspartner von Paus Mining-Fahrzeuge für die USA und Kanada. Dies führte wiederum zur Gründung von NPK Mining Equipment LLC im Jahr 2018 und zur Eröffnung einer neuen Niederlassung in Elko, NV, die sich dem Verkauf und Service von Paus-Fahrzeugen im Westen der USA widmet.