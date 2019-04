EGN kauft Baustellenentsorger

Die EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH hat die Unternehmen D & H Baustoff Verwertungs-GmbH mit Sitz in Kamp-Lintfort und die Jochims Transport GmbH mit Sitz in Kerken erworben.

„Den Erwerb des Unternehmensverbundes, der am Niederrhein als Komplettanbieter für Baustellenversorgung und Baustellenentsorgung agiert, sehen wir als große Chance, die EGN weiter zu entwickeln“, erläutert EGN-Geschäftsführer Reinhard Van Vlodrop. Sein Geschäftsführer-Kollege Pierre Vincent ergänzt: „In unserer gesamten Entsorgungsregion können wir nun noch besser Verwertungs- und Transportkapazitäten im Bereich von Bauschutt, Boden und Baumischabfall anbieten. Die erworbenen Anlagen und Transportkapazitäten sowie Standorte ergänzen unser bisheriges Leistungsspektrum optimal.“

Die Eigentümer der beiden Unternehmen sind glücklich, in der EGN einen Käufer gefunden zu haben, der zu D & H und Jochims passt. „Dass die Standorte und Strukturen unserer Unternehmen erhalten bleiben“, sagen Paul Jochims und Oliver Boy gemeinsam, „war für uns ein ausschlaggebendes Kriterium. Die Sicherheit der Arbeitsplätze und ein nachhaltiges Wachstumspotenzial sehen wir als absolute Pluspunkte der neuen Unternehmensgruppe.

Die D & H Baustoff Verwertungs-GmbH hat ihren Firmensitz in Kamp-Lintfort. Auf einem 60.000 m² großen Gelände bereitet sie Baureststoffe für das Recycling auf. Bauschutt, Boden- und Baumischabfälle werden in einer Anlage bearbeitet und fachgerecht aufbereitet. Die dadurch gewonnenen Recycling-Baustoffe vermarktet das Unternehmen als Sekundärrohstoff im Straßenbau.

Als Expertin für Entsorgungs- und Logistikaufgaben ist die Jochims Transport GmbH Partner von Unternehmen aus den Geschäftsbereichen Abbruch/Rückbau, Sanierung, Tiefbau und Kanalbau sowie Garten- und Landschaftsbau. Mit ca. 70 Sattelkippern bedient das Unternehmen Baustellen in ganz NRW. Ein wesentlicher Teil der Flotte wird über den Firmenhauptsitz in Kerken gesteuert, weitere über den Standort der D & H Baustoff Verwertungs-GmbH in Kamp-Lintfort und einen Standort in Bochum.