Bühler Teil der Future Food Initiative

Ziel der Initiative sei es, die Entwicklung gesunder Nahrungsmittel und nachhaltiger, plastikfreier Verpackungen voranzutreiben. Diese Forschung lege das Fundament für sicheren Zugang zu bezahlbaren Nahrungsmitteln. Sie leiste einen wichtigen Beitrag zur weltweiten Bekämpfung von Hunger und Mangelernährung.

Die ETH Zürich und die EPFL (Ecole polytechnique féderale de Lausanne) haben die Initiative Future Food gegründet – eine schweizerische Forschungsinitiative in Zusammenarbeit mit den Partnern Givaudan, Nestlé und Bühler. „Wir treten als Industrie gemeinsam auf, um die aktuellen Herausforderungen in der Lebensmittel-Wertschöpfungskette anzugehen“, sagt Stefan Scheiber, CEO der Bühler Group. „Wir wollen innovative und nachhaltige Lösungen schaffen, zusammen mit führenden Forschungsinstituten, Industriepartnern und Start-ups.“ Im gleichen Kontext werde Bühler im Frühjahr auch den neuen CUBIC Innovation Campus offiziell eröffnen. Innovationspartner, Kunden, Start-ups und Forscher seien eingeladen, in den neuen Einrichtungen zu arbeiten.

Die Future Food Initiative finanziere sich durch Beiträge der Industriepartner im Gesamtwert von CHF 4.1 Mio. Sie soll die Forschung und Ausbildung im Bereich der Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften ausbauen, und zwar an der Schnittstelle zwischen Universitäten und Unternehmen. Ziel der Initiative sei es, Trends bei Konsumenten aufzugreifen und daraus gesunde Lebensmittelprodukte zu entwickeln. Weiter suche sie vertieft nach Lösungen für nachhaltige, plastikfreie Verpackungen und trägt dazu bei, erschwingliche Nahrung sicherzustellen.

Die Future Food Initiative vereine Forschungskompetenzen von Hochschulen und Industrieunternehmen im Bereich der Lebensmittel- und Ernährungsmittelwissenschaften der ETH Zürich und der EPFL in Lausanne. „Mit dieser Initiative wollen wir unser Expertenwissen in Forschung und Innovation bündeln und innovative Ansätze für gesunde Lebensmittel und eine nachhaltige Versorgung ermöglichen“, sagt Prof. Dr. Detlef Günther, Vizepräsident für Forschung und Wirtschaftsbeziehungen an der ETH Zürich. „Ich freue mich sehr, dass wir diese Initiative starten können. Damit schliessen wir enge Partnerschaften zwischen unseren beiden Schwesterinstituten für Technologie und Top-Partnerunternehmen – zu entscheidenden und spannenden Themen. Die Initiative bietet mehreren talentierten jungen Wissenschaftlern eine einmalige Gelegenheit, sich beruflich und intellektuell zu entwickeln“, ergänzt Andreas Mortensen, Vizepräsident für Forschung an der EPFL. Ian Roberts, CTO der Bühler Group, sagt: „Die Ziele der Initiative passen perfekt zu unserem Anspruch, die globalen Herausforderungen Hunger und Mangelernährung anzugehen. Ich danke der ETH Zürich und der EPFL, dass sie diese gemeinsame Plattform initiiert haben. In den kommenden Jahren begrüssen wir gerne weitere Partner in diesem Programm. Die Initiative wird dazu beitragen, dass die Schweiz zu einer weltweit führenden Kraft für Innovation in der gesamten Lebensmittel-Wertschöpfungskette wird.“