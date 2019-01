Starke Magneten für bessere Edelstahl-Rückgewinnung

Werthaltiger Edelstahl ist in vielen Aufbereitungs- und Shredder-Prozessen in verschiedenen Materialkörnungen und Anteilen enthalten. Durch den Einsatz von starken Magneten an der richtigen Position in der Anlage, kann Edelstahl in höherer Ausbeute zurückgewonnen werden. Weiterhin schützten starke Magnete nachgeschaltete Zerkleinerungsmaschinen im Kunststoff-Recycling und z. B. im Aluminiumrecycling vor erhöhtem Verschleiß durch Abtrennung von VA.

Die Weiterentwicklung Steinert MSB HG (high gradient) besteht laut Hersteller aus sehr starken Ring-Magneten, die Edelstahl in hoher Ausbeute wiedergewinnen. Eine hohe Magnetdichte in kompakter Scheibenpolanordnung gewähre eine optimale Kombination aus Magnetfluss und Magnetkraft in Kombination mit hoher Feldtiefe. Je nach Anwendung und Sortiermaterial gewährten entsprechende Optionen in der Maschinenkonfiguration ein bestmögliches Ergebnis.

Typische Anwendungen seien die Rückgewinnung und Abtrennung von Edelstahl aus: