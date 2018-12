Veolia recycelt PET-Schalen

Schalen aus PET, die vor allem in Supermärkten zur Verpackung von frischen Lebensmitteln wie Obst verwendet werden, landen nach der Benutzung im Abfall, ohne eine Möglichkeit der nachhaltigen Verwertung. Aus diesen Verpackungsabfällen, die bisher als nicht recyclingfähig galten, wurden jetzt mithilfe der Multipet GmbH, einem Unternehmen der Veolia-Gruppe, erneut PET-Schalen produziert.

In einem Pilotprojekt wurde das neue Verfahren zunächst zusammen mit der Industrievereinigung Kunststoffverpackungen getestet. Dafür wurden in der Sortieranlage für Verpackungsabfälle von Veolia in Nordhausen zunächst aus der gemischten PET-Fraktion die Flaschen von den Schalen getrennt und nachfolgend das Monolayer-PET heraussortiert. Die anschließende Aufarbeitung zu Flakes erfolgte bei Multipet in Bernburg. Die Schalen durchliefen dasselbe Verfahren, welches bereits seit Jahren zur Aufarbeitung von PET-Flaschen aus dem Verpackungsabfall angewandt wird. Die so verarbeiteten Flakes konnten durch einen Verpackungshersteller erneut für die Produktion von PET-Schalen aus vollständig recycelter PET-Folie genutzt werden.

Veolia will in Partnerschaft mit dem Spezialisten für Kunststoffverpackungen Paccor das Recycling von Einschicht-Schalen weiterführen und die eigene Sortieranlage in Nordhausen für die Sortierung von PET Monolayer-Fraktionen optimieren. Damit schafft der Umweltdienstleister erstmals in Deutschland die technischen und infrastrukturellen Möglichkeiten für die Sortierung und Verwertung von PET-Schalen und unterstützt die Nutzung von Verpackungsmaterialien aus Rezyklaten für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft.