Fachtagung Abbruch in neuer Location

In diesem Jahr waren über 900 Teilnehmer aus 15 Ländern und 115 Aussteller zu Europas größtem Branchenereignis für Abbruch und Rückbau gekommen.

Wolfgang Bosbach, CDU wird die Fachtagung Abbruch 2019 mit einer Keynote mit dem Thema „Worauf es jetzt ankommt!“ eröffnen. Anschließend stehen 20 weitere hochkarätige Fachreferenten auf dem Programm, die Vorträge über aktuelle und interessante Themen rund um den Abbruch halten werden. Dabei wird es praxisorientierte Informationen zu Baustellenberichten geben sowie zum Umgang mit Recyclingbaustoffen und rechtlichen Vorgaben.

So wird in diesem Jahr unter anderem über „Operation am offenen Hertie in Köln – Schnittstellen und Lösungen für den innerstädtischen Abbruch“ informiert, genauso wie über „Recyclingbaustoffe im Erd- und Straßenbau – ist ein anforderungsgerechter Einsatz möglich?“ aufgeklärt. Weitere Vorträge wie „Abbruch bei laufendem Bahnbetrieb – Rückbau des DB-Hochhauses am Essener Hauptbahnhof“ oder „Taking down the Nipigon Bridge (Erfahrungen aus Kanada)“ tragen zum Themenmix ebenso bei wie diverse Baustellenberichte, wie Praxisbeispiele des DA-Fachausschusses Sprengtechnik.

Um den internationalen Besuchern gerecht zu werden, werden wieder Simultanübersetzungen ins Englische und Französische angeboten.

Zur Fachausstellung mit großer Bandbreite an Produkten hatten sich bis Anfang November bereits über 60 Aussteller mit über 550 Quadratmeter Fläche registriert. Die wöchentlich aktuelle Ausstellerliste kann auf der Veranstaltungswebseite eingesehen werden.

Erstmalig wird auch der Dialogabend in denselben Räumlichkeiten wie die Tagung stattfinden, somit werden alle Veranstaltungspunkte unter dem Dach der Station Berlin durchgeführt. Dadurch ist es auch möglich, die Ausstellung parallel zum Dialogabend weiter geöffnet zu lassen. Das verbessert die Austausch- und Informationsmöglichkeiten für beide Seiten – Teilnehmer und Aussteller, so der Verband abschließend.