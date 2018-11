Einwegkunststoff: Mitgliedstaaten bereit für den Trilog

„Gemeinsam werden wir unter der österreichischen Ratspräsidentschaft einen wichtigen Schritt in eine plastikfreie Zukunft gehen! Der Schulterschluss der Mitgliedstaaten ist ein starkes Zeichen hin zu einer plastikfreien Gesellschaft“, freut sich Nachhaltigkeitsministerin und Ratsvorsitzende Elisabeth Köstinger über das Verhandlungsmandat. „Wir haben in unserer Ratspräsidentschaft in den letzten Wochen hart dafür gearbeitet, dass wir eine Einigung unter den Mitgliedstaaten zustande bringen, um möglichst rasch die Verhandlungen mit Parlament und Kommission starten zu können. Ich bin froh, dass uns das gelungen ist. Wir wollen dieses Verbot noch im Rahmen unserer Ratspräsidentschaft fertig verhandeln und umsetzen“, so Köstinger.

Die Verschmutzung der Meere und der Ökosysteme durch Plastik nehme rasant zu. 50 Prozent des Plastikmülls an Europäischen Stränden bestünden aus Einwegplastik. Davon entfilen 86 Prozent auf die zehn häufigsten Produktgruppen. Diese Verschmutzung sei für die verschiedensten Ökosysteme eine sehr große Bedrohung, werde aber auch zunehmend für den Menschen ein Problem. Fischerei und auch die Schifffahrt seien bereits betroffen. Die Verschmutzung werde an Stränden sichtbar – und somit zu einer Herausforderung für Tourismus und Wirtschaft. Bereits im Regierungsprogramm habe sich die Bundesregierung zu einer ambitionierten EU-Plastikstrategie bekannt. „Der Bundesregierung ist der Kampf gegen Plastik sehr wichtig. Die Reduktion von Einwegplastik ist hier ein wichtiger Schritt. Wir müssen Plastik in allen Lebensbereichen reduzieren, damit wir unseren Kindern eine saubere Umwelt übergeben können“, so Köstinger.

Der Vorschlag sehe bei jenen Produkten einen Komplettverzicht vor, bei denen der Werkstoff Plastik durch andere, nachhaltigere Alternativen ersetzt werden kann. Entsprechende Produkte seien vorhanden. „Wattestäbchen, Einwegbesteck, Strohhalme, Rührstäbchen, Einwegplastikteller und vieles mehr können heute schon durch nachhaltigere Alternativen ersetzt werden. Wenn kein Bedarf an Plastik besteht und es durch nachhaltige Materialien vollständig ersetzt werden kann, dann müssen wir dies auch tun. Die Reduktion von Plastikmüll hat höchste Priorität“, so Köstinger abschließend. Die Trilogverhandlungen beginnen am 6. November.