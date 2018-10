 Service-App Daheim für Mödling

Die Stadt Mödling bietet ihren Bürgern ab sofort wichtige (Gemeinde-)Infos und viele weitere Services in Echtzeit am Smartphone.

Auch lokale Vereine, Kindergärten, Schulen und Gewerbetreibende können die Plattform, die die direkte Kommunikation mit der Bevölkerung möglich macht, kostenlos nutzen. Nach rund 200 Gemeinden soll die Saubermacher-App nun Mödling als erste Stadt in Niederösterreich zur smarten Community machen.

Knapp 80 % der ÖsterreicherInnen nutzen ein Smartphone oder Tablet. Durchschnittlich greifen die Smartphone-NutzerInnen rund 200 mal pro Tag zum Handy, Tendenz stark steigend. Die Stadt Mödling reagiert auf den digitalen Wandel und stellt ab sofort mit der Daheim in Mödling-App von Saubermacher ein neues Kommunikationsmittel kostenlos zur Verfügung. „Die Daheim in Mödling-App ist die erste Anwendung, die alle wichtigen Infos und Services für BürgerInnen an einem zentra- len – digitalen – Ort vereint. Für uns als Stadt ist das sehr praktisch.“, so Mödlings Bürgermeister Hans Stefan Hintner. „Die neue App-Oberfläche ist sehr ansprechend. Auch die erweiterten Features wie z.B. die Feedbackfunktion erleichtern die Kommunikation zwischen den BürgerInnen und der Stadt.“, so der Bürgermeister weiter.

2015 wurde die ursprünglich als Abfall-App konzipierte Smartphone Anwendung von Saubermacher auf den Markt gebracht. Mittlerweile habe sich die App zu einer modernen Informations- und Kommunikations-Plattform weiterentwickelt. Informationen und Neuigkeiten aus dem Stadtgeschehen würden in einer zentralen Quelle gebündelt und eine direkte und kostenlose Kommunikation zwischen BürgerInnen und Stadt, aber auch Schulen, Vereinen, Gewerbetreibenden & Co, ermöglichen. „Was allen Smart City Projekten fehlt, ist der direkte Draht zu den BürgerInnen. Mit der Daheim App werden völlig neue Ansätze rund um das Thema smarte Städte möglich.“, erläuterte Ralf Mittermayr, Sprecher des Vorstandes Saubermacher AG, die besondere Bedeutung der App im digitalen Zeitalter. „Bei unseren Smart Village Projekten im ländlichen Bereich ist die Daheim App bereits jetzt ein wesentlicher Bestandteil für die Kommunikation.“, so Mittermayr weiter.