BIR gründet Stiftung für Recycling

Auf der Herbstkonferenz in London hat BIR-Präsident Rajit Baxi die Gründung der „Global Recycling Foundation“ angekündigt. Ziel der Stiftung sei unter anderem die Stärkung des „Global Recycling Day“.

Die vom BIR initiierte, aber unabhängige Stiftung, soll die Recyclingwirtschaft dabei unterstützen, die bedeutende Rolle des Recyclings beim Schutz von Ressourcen stärker herauszustellen. Baxi erklärte, dass die Stiftung ein direktes Ergebnis des erfolgreichen ersten „Global Recycling Days“ sei. Der Global Recycling Day 2019 werde daher zunächst auch der Schwerpunkt der Stiftungsarbeit sein.

Darüber hinaus verfolge die Stiftung aber noch acht weitere Ziele:

Förderung der „siebten Resource“ Förderung des Recyclings weltweit, vor allem durch Best practice und Innovationen

3. Schutz der Biodiversity

4. Bekenntnis zu und Unterstützung von Eco-responsibility und der Kreislaufwirtschaft

5. Unterstützung von verantwortlichen und nachhaltigen Umweltmaßnahmen

6. Unterstützung von Studien und Daten für das Recycling

7. Förderung von Forschung und Innovationen im Recycling

8. Förderung von Ausbildungsprogrammen an Schulen und Universitäten

Die Global Recycling Foundation ist eine private Stiftung. BIR-Präsident Baxi wird Gründungspräsident, BIR-Schatzmeister Tom Bird und BIR-Vorstandsmitglied David Chiao werden weitere Führungspositionen in der Stiftung übernehmen.

Im Rahmen der Tagung kündigte Baxi auch an, dass das Motto des nächsten Global Recycling Days „Recycling into the future“ lauten werde.