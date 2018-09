Nachhaltigkeit als Innovationsmotor

Das Programm bot eine breite Palette an Zukunftsthemen und setzte durch überzeugende Praxisbeispiele inspirierende Impulse. Themen in den Foren waren u. a. nachhaltiges, werteorientiertes Handeln in einer digitalen Zukunft sowie die Potenziale der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) für betriebliches Nachhaltigkeitsmanagement, Kommunikation und Reporting, so der Bundesdeutscher Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management (B.A.U.M.).

Bundesumweltministerin Svenja Schulze, Schirmherrin der zweitägigen Veranstaltung in Darmstadt, zeigte sich überzeugt, „dass Nachhaltigkeit ein entscheidender Innovationsmotor für unser Land sein kann. Mit Innovationen sichern wir Wachstums- und Exportchancen für kommende Generationen.“ In ihrem Grußwort forderte sie mehr Tempo in Sachen Nachhaltigkeit und mehr Investitionen in den Klimaschutz.

Junge Ideen und Nachhaltigkeit

Um Innovationen ging es auf der B.A.U.M.-Jahrestagung auch unter der Überschrift „Junge Ideen und Nachhaltigkeit“. Acht junge Unternehmen präsentierten für jeweils 7 Minuten ihre Geschäftsidee und ihre aktuellen Herausforderungen. Im Anschluss standen sie für Fragen und Erfahrungsaustausch zur Verfügung. Etablierten Unternehmen bot sich so die Möglichkeit, sich von Start-ups inspirieren zu lassen. Um Erfolg zu haben, denken Start-ups vom Endkunden her und ziehen daraus Schlüsse für das Marketing und die Produktentwicklung – für alle Unternehmen eine wichtige Perspektive.

Dr. Rainer Waldschmidt, Geschäftsführer der Hessen Trade & Invest GmbH, betonte zur Einführung in diesen Programmteil: „Wir sind von der Innovationskraft hessischer Unternehmen überzeugt. Mit PIUS-Innovativ wollen wir den Impuls geben, gute Ideen in die Tat umzusetzen um damit nachhaltig Wohlstand und Arbeitsplätze in Hessen zu sichern und auszubauen.“

Auch 2018 wieder herausragende B.A.U.M.-Preisträgerinnen und -Preisträger

Am zweiten Tag der B.A.U.M.-Jahrestagung wurden der Internationale B.A.U.M.-Sonderpreis sowie der B.A.U.M.-Umweltpreis verliehen – letzterer bereits zum 25. Mal! Mathias Samson, Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung, lobte in seiner Festrede den Ansatz des B.A.U.M.-Netzwerks, Nachhaltigkeit im täglichen Geschäft zu erzielen und nicht in einzelnen Schaufensterprojekten. „Was wir brauchen, ist mehr Dynamik bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Prozesse und Produkte. Vor allem die Digitalisierung muss so eingesetzt werden, dass sie das Wirtschaftswachstum erhöht und gleichzeitig den Ressourcenverbrauch reduziert“, betonte Samson. In diesem Zusammenhang verwies er auf die bundesweit beispielgebende Startup-Initiative und auch auf das PIUS-Fördersystem. „Wir alle hier wollen kein ‚Weiter so‘, sondern ein ‚viel besser‘. Die heutigen Preisträger können dafür ein Vorbild sein.“

Gemeinsam mit dem B.A.U.M.-Vorstand zeichnete Samson diese Preisträgerinnen und Preisträger aus:

Kategorie „Großunternehmen“

Dr. Frank Appel, Deutsche Post DHL Group

Bettina Würth, Adolf Würth GmbH & Co. KG

Kategorie „Kleine und mittelständische Unternehmen“

Florian Hammerstein und Hans Hermann Münchmeyer, Original Food GmbH

Jörg Hoffmann, Wilkhahn – Wilkening + Hahne GmbH + Co. KG

Christine Miedl, Sparda-Bank München eG

Kategorie „Medien“

NDR-Telenovela „Rote Rosen“ – Redaktionsleiterin Meibrit Ahrens und Schauspielerin Sema Wittgenstein nahmen den Preis stellvertretend für das Team entgegen

Kategorie „Institutionen“

Dr. Lutz Fähser und Knut Sturm, Stadtwald Lübeck

Mit dem B.A.U.M.-Umweltpreis in der Kategorie „Wissenschaft“ wurde bereits am Montag in Hamburg Prof. Dr. Mojib Latif ausgezeichnet. Informationen zu allen B.A.U.M.-Preisträgerinnen und -Preisträgern finden Sie unter www.baumev.de/preistraeger, zur B.A.U.M.-Jahrestagung unter www.baumev.de/jahrestagung.