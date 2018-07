Österreich: 538.300 Tonnen getrennt gesammelt

In den ersten sechs Monaten seien 538.300 Tonnen Verpackungen und Altpapier von den österreichischen Haushalten gesammelt worden. Dies entspreche einer Steigerung um 0,5 % gegenüber 2017.

Im Detail habe sich folgendes Bild gezeigt: Die Sammelmenge an Leichtverpackungen (überwiegend Kunststoffverpackungen) sei um 1,3 % auf rund 88.000 Tonnen gestiegen. Auch bei Glas sei mit 116.600 Tonnen ein Plus von 1,3 % erzielt worden. Während Altpapier mit 318.800 Tonnen exakt auf Vorjahresniveau geblieben sei, sei die Erfassungsmenge an Metallverpackungen mit 14.900 Tonnen um 1,0 % leicht zurückgegangen