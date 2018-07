Altholz: Energetische Verwertung immer noch tragende Säule

Altholzaufkommen:

Das Handelsvolumen, die innerbetriebliche Nutzung und der Weitervertrieb von Altholz, ging nach den Ergebnissen der Studie im Jahr 2016 7,7 Mio. Tonnen (2010: 8,1 Mio. Tonnen) leicht zurück. Das Marktvolumen, die Summe der innerbetrieblichen Nutzung und des Vertriebs an die Endverwerter, erhöhte sich im gleichen Zeitraum von 6,3 auf 6,6 Mio. Tonnen. Der Intrahandel, die Differenz zwischen dem Handels- und dem Marktvolumen, ist der Vertrieb von Altholz der Entsorgungsbetriebe untereinander. Mit rund 1,105 Mio. t. p.a. ist dieser rückläufig.

Verwertung:

Im Jahr 2010 wurden von diesen rund 6,3 Mio. Tonnen noch über 5,0 Mio. Tonnen und damit gut 80 Prozent energetisch verwertet. 2016 waren es von den 6,6 Mio. Tonnen nur noch gut 4,5 Mio. Tonnen und mithin gut zwei Drittel. Im gleichen Zeitraum deutlich zugelegt hat die Verwertung in der Holzwerkstoffindustrie: Von etwas mehr als 1,1 Mio. Tonnen auf fast 1,5 Mio. Tonnen. Nach zuvor jeder fünften Tonne wird damit inzwischen mehr als jede vierte Tonne Altholz stofflich verwertet.

Gleichwohl bleibt die energetische Nutzung von Altholz und damit der nachhaltige Beitrag der Altholz-Branche zur Energiewende im Fokus, betont der BAV-Vorsitzende. Verbunden damit ist aus Sicht des BAV auch eine tragbare Lösung für die Biomasse(heiz)kraftwerke nach Ende der EEG-Förderung. Das höhere Aufkommen unterstreicht laut Uffmann zudem die Dringlichkeit der Novelle der Altholzverordnung.

Stark gestiegen ist laut Erhebung der Export von Altholz für die Holzwerkstoffindustrie. Waren 2010 hierfür gerade einmal 54.000 Tonnen Altholz ausgeführt worden, kletterte der Export für diesen Verwertungsweg in 2016 auf fast eine viertel Mio.Tonnen. Und dieses Volumen dürfte zuletzt weiter gestiegen sein, so Uffmann unter Verweis auf Branchenangaben. In diesem Zusammenhang mahnt der BAV nach wie vor einen konsequenten Vollzug des geltenden Rechts an. „Diese Forderung haben wir bereits im Herbst letzten Jahres in einem gemeinsamen Papier mit dem Fachverband Holzenergie (FVH) und dem Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie (VHI) formuliert.“