GKV wählt Roth zum Präsidenten

Der neue GKV-Präsident verfügt über langjährige Führungserfahrung in der Kunststoff verarbeitenden Industrie und den Verbänden der Branche. Roth ist seit 2010 Präsident des GKV-Trägerverbandes IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen und Vizepräsident des GKV.

Der GKV hat am Tage seiner Delegiertenversammlung zu einem Parlamentarischen Abend geladen, der in diesem Jahr im Atrium der F.A.Z. in Berlin stattfand. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand der Austausch zwischen Wirtschaft und Politik zu den Perspektiven für Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft. Zu den ca. 130 Gästen zählten auch in diesem Jahr viele Unternehmer und Führungskräfte aus der Kunststoffindustrie sowie Abgeordnete der Deutschen Bundestages.