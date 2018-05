BDE bestätigt Vizepräsidenten

Bei der Mitgliederversammlung des BDE, die in diesem Jahr während der IFAT in München tagte, standen unter anderem Wahlen zu verschiedenen Gremien auf der Tagesordnung.

So stand turnusgemäß die Wahl der Vizepräsidenten des BDE an. Dabei wurden Oliver Groß (Suez Süd), Matthias Harms (Veolia), Thomas Pfaff (Jakob Becker), Carsten Stratmann (Stratmann Entsorgungsgesellschaft) und Herwart Wilms (Remondis) in ihren Ämtern bestätigt.

Außerdem bestimmte die Mitgliederversammlung Martin Becker-Rethmann (MVV Umwelt), Katrin Brenner (Remondis), Steffen Gurdulic (Knettenbrech + Gurdulic) und Michael Wieczorek (Lobbe Entsorgung West) in einer Nachwahl zu Vorstandsmitgliedern.

BDE-Präsident Peter Kurth: „Ich danke allen, die sich zur Wahl gestellt haben und auch gewählt wurden. Alle Kandidatinnen und Kandidaten sind gestandene Persönlichkeiten mit einem hohen Verantwortungsbewusstsein und großer Expertise in unserer Branche. Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam unsere intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit in Präsidium und Vorstand fortsetzen können.“

Außerdem verabschiedete die Mitgliederversammlung eine Resolution, wonach sichergestellt werden muss, dass die private Entsorgungswirtschaft bei einer drohenden Insolvenz eines Dualen Systembetreibers nicht allein das Risiko trägt.