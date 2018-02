Eggersmann-Gruppe kauft insolventen Anlagenbauer

Der Insolvenzverwalter des Anlagenbauers Farmatic GmbH, hat das Unternehmen am 1. Februar 2018 an die Eggersmann Gruppe aus Marienfeld bei Gütersloh verkauft.

Sämtliche der zuletzt 23 Arbeitsplätze am schleswig-holsteinischen Unternehmensstandort Nortorf sowie der Unternehmensname Farmatic sollen erhalten bleiben. Die Farmatic Anlagenbau GmbH ist Branchenführer in der Veredelung von Behältern, insbesondere für die Bereiche Abwasserbehandlung, thermische Energiespeicherung, Biogas und Landwirtschaft. „Mit dem Erwerb von Farmatic erweitern wir unser Produktportfolio in einem vielversprechenden internationalen Markt und werden dadurch wertvolle Synergieeffekte erzielen können“, sagt Geschäftsführer Karlgünter Eggersmann.

„Die Eggersmann Gruppe war als branchenerfahrenes, wirtschaftlich solides und sozial verantwortungsvolles Familienunternehmen stets einer unserer Wunschkandidaten. Umso mehr freue ich mich auch für die Farmatic-Arbeitnehmer und ihre Familien, dass wir die Übernahme nun zu fairen und guten Konditionen vollziehen konnten“, sagt der Insolvenzverwalter und Sanierungsexperte Hendrik Gittermann von der Hamburger Kanzlei Reimer Rechtsanwälte. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.