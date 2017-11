Verwertung von Abfall und Biomasse

Ein neues Unternehmen, CNIM MARTIN Pvt.Ltd., wird unter der gemeinsamen Führung von CNIM und MARTIN in Chennai, Indien, (Bundestaat Tamil Nadu) gegründet. Durch das zu gleichen Teilen gehaltene Unternehmen wird die mehr als 50 Jahre währende Partnerschaft der beiden Firmen gestärkt, so die CNIM Group gegenüber der Presse.



Das Unternehmen könne sich bei der Erarbeitung von schlüsselfertigen Lösungen für öffentliche und private Auftraggeber auf die Kompetenz und das Know-how der beiden Partner stützen. Das Unternehmen werde die gesamte Bandbreite an Kompetenzen von CNIM und MARTIN in den Bereichen Konzeptionierung, Bau und Lieferung von schlüsselfertigen Abfallbehandlungs- und Biomasseanlagen und Technolgien zur Abgasreinigung sowie in Sachen Servicedienstleistungen zur Steigerung der energetischen Leistungsfähigkeit und Umweltfreundlichkeit abdecken. Diese Fähigkeiten werden beide Partner auf dem Zielmarkt anbieten, heißt es weiter. Hierbei sollen sie ihr breit gefächertes Dienstleistungs- und Technologieportfolio entsprechend den Gegebenheiten der Branche vor Ort einsetzen und gleichzeitig bewährte Umweltstandards einhalten.

Bisher wurden mehr als 470 Anlagen in 34 Ländern mit über 900 Linien mit MARTIN Verbrennugsrosttechnologie ausgerüstet. Dies entspricht einer behandelten Hausmüllmenge von nahezu 320.000 Tonnen pro Tag.

CNIM hat 167 schlüsselfertige Abfallbehandlungszentren (einschließlich 285 Linien) konzipiert und geliefert und somit für die Behandlung des von über 100 Millionen Menschen produzierten Mülls weltweit Sorge getragen. Darüber hinaus hat das Unternehmen nahezu 300 Biomasseverwertungsanlagen sowie über 400 Abgasreinigungssysteme geliefert. CNIM betreibt außerdem 13 Standorte zur Abfall- und Biomassebehandlung, 9 davon in Frankreich.