Terracycle gewinnt United-Nations-Preis

Terracycle wurde mit dem „Momentum for Change”-Preis für Klimaschutz-Lösungen ausgezeichnet. Der Preis würdigt die Anfang dieses Jahres bekannt gegebene Initiative von Terracycle, Procter & Gamble und Suez die weltweit erste recycelte Shampoo-Flasche aus Strand-Plastik herzustellen. Der Preis wurde an Terracycle im Rahmen einer Veranstaltungsreihe bei der UN-Klimakonferenz in Bonn COP23 (6. bis 17. November 2017) überreicht.

Die Shampoo-Flasche, hergestellt für die Shampoomarke Head & Shoulders, enthält Terracycle zufolge 25 Prozent Strand-Plastik, das an Stränden, in Ozeanen, Flüssen und anderen Wasserwegen gesammelt wird. Terracycle organisiert den Sammelprozess in Zusammenarbeit mit Freiwilligeninitiativen und Strandsäuberungs-Organisationen auf sechs Kontinenten. Das Projekt war auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar angekündigt worden und die erste Flasche kam in Frankfreich in diesem Sommer ins Regal.

“Wir fühlen uns sehr geehrt, dass unsere Arbeit, die wir und unsere Partner vorantreiben, um eines der weltweit größten Umweltprobleme anzupacken, gewürdigt wird,” sagt Terracycle CEO Tom Szaky. “Wir hoffen, dass die Aufmerksamkeit für dieses Projekt dabei hilft, ein Bewusstsein für die Größenordnung des Problems Strand-Plastik zu schaffen, und Menschen weltweit inspiriert sich bei der Lösung zu engagieren.”

TerraCycle ist bekannt für die Entwicklung von Recycling-Lösungen für schwer-recycelbare Materialien wie Chipstüten, Kaffeekapseln, Stifte, und sogar Zigarettenstummel u.a. TerraCycle sammelt und recycelt über 100 Abfallströme in den U.S.A., die sonst auf der Mülldeponie landen würden. In Europa operiert TerraCycle in 12 Märkten: Im Vereinigten Königreich, Irland, Frankreich Spanien, Belgium den Niederlanden, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Norwegen, Schweden und Dänemark. TerraCycle Deutschland bietet kostenlose Recyclingprogramme für Verbraucher wie z.B. das Stifte-Recyclingprogramm oder das Quetschie-Recyclingprogramm an.

Die Initiative “Momentum for Change”, die vom UN-Klimasekretariat ins Leben gerufen wurde, ist Teil weiterer Bemühungen, Klimaschutz auf allen Ebenen zu mobilisieren – parallel zu den Bemühungen auf Regierungsebene, das Klimaabkommen von Paris und die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen umzusetzen. Terracycle, P&G and Suez sind einer von insgesamt 19 Gewinnern und einer von vier Gewinnern im Schwerpunkt “Globale Gesundheit”.

Die 19 ausgewählten sogenannten „Leuchtturm-Projekte” 2017 umfassen eine Vielfalt an Projekten, die sich mit Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umweltbewusstsein und sozialer Verantwortung befassen. Die Liste der gesamten Gewinner von “Momentum For Change” 2017 wurde am Donnerstag, 12. Oktober in einer feierlichen Veranstaltung in Berlin bekant gegeben.