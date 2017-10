17 Jahre „Abfallratgeber Bayern“ – jetzt in neuem Design

Der ARBA startet in sein 17. Jahr und hat sich seit seiner Inbetriebnahme stetig weiterentwickelt. Aktuell präsentiert er sich in einem neuen Design und ist noch besser auf eine Nutzung mit Mobilgeräten zugeschnitten

Der „Abfallratgeber Bayern“ (ARBA) ist ein Online-Informationssystem (www.abfallratgeber-bayern.de) des bayerischen Staatsministeriums für Umwelt- und Verbraucherschutz und des bayerischen Landesamtes für Umwelt. Der ARBA wurde Ende der 90er Jahre entwickelt und wird seit dem Jahr 2000 zusammen mit dem bifa Umweltinstitut in Augsburg betrieben.

Der ABRA präsentiert sich aktuell in einem neuen Design und soll noch besser auf eine Nutzung mit Mobilgeräten zugeschnitten sein. Das Angebot gliedert sich in fünf Bereiche:

Der Teil „Haushalte“ hält Angebote und Informationen für interessierte Bürger und Bürgerinnen bereit, zum Beispiel Abfallvermeidungstipps oder Informationen zur Wiederverwendung.

„Gewerbe“ richtet sich an die Gewerbetreibenden etwa mit Branchenkonzepten, speziellen Informationen zur Abfallvermeidung und -entsorgung und zum Import/Export von Abfällen.

Der Bereich „Vorschriften“ stellt relevante gesetzliche Grundlagen aus EU, Deutschland, Bayern und den bayerischen Städten und Landkreisen zusammen. Den gesetzlichen Vorgaben ist jeweils eine Kurzbeschreibung mit Zitat, Inhalt und Anwendungsbereich und teilweise eine Erläuterung beigefügt, mit der sich wesentliche Inhalte der Vorschrift auch ohne juristisches Vorwissen erschließen.

Der Bereich „Publikationen“ bietet Veröffentlichungen zu bestimmten Aspekten der Abfallwirtschaft.

Im Teil „Beratung“ erhält der Nutzer Kontaktinformationen zu Abfallberatern vor Ort, sowie zu Abfallexperten.

Der ARBA ist ein Ratgeber zur Entsorgung und Handhabung von Abfällen. Hier kann sich der Nutzer Überblick über Abfallthemen verschaffen. Er richtet sich an Privatpersonen und Unternehmen, hier vor allem an kleinere und mittlere Betriebe ohne Fachpersonal für Abfallfragen. Das Informationssystem soll aber auch sachkundigen Personen Hilfestellung geben. Nicht nur Informationen über Rechtstexte, sondern auch Informationen der öffentlichen Hand, vorwiegend aus Bayern, stehen dem Nutzer zur Verfügung.

Abfallberater der bayerischen Gebietskörperschaften und Abfallexperten der öffentlichen Hand, sowie der Industrie- und Handwerkskammern können über diese Plattform ihre abfallwirtschaftlichen Informationen verbreiten.