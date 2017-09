Zeppelin versteigert Minibagger für guten Zweck

Der Cat 302.7D mit Schnellwechsler, Lasthaken und Tieflöffel ist eine von PS-Profi JP Kraemer getunte Special Edition und fällt mit seiner edlen Spezial-Lackierung und hell leuchtender Rundumleuchte ins Auge und hat auch dank respektgebietender Hupe und Rückfahrwarneinrichtung akustisch einiges zu bieten. Der gesamte Erlös der Versteigerung geht an die gemeinnützige Organisation „Home from Home“. Ziel des Vereins, den Zeppelin und Caterpillar schon seit geraumer Zeit durch Spenden unterstützen, ist es, ein Netzwerk von Einfamilienhäusern in Südafrika für Waisen, verstoßene und missbrauchte Kinder zu errichten.

Und so können Interessierte für den von JP Kraemer handsignierten Cat Minibagger 302.7D mitbieten: Per E-Mail kann das Gebot auf der Auktionsseite im Internetauftritt www.zeppelin-cat.de abgeben werden. Der Gebotsstand wird täglich auf der Startseite aktualisiert, so kann man auch – sollte man überboten werden- bis zum Versteigerungsende am 31. Oktober jederzeit nachlegen. Den Zuschlag erhält das höchste Gebot, bei gleichen Gebotsbeträgen bekommt das nach E-Mail Protokoll zuerst eingehende Gebot den Zuschlag.