Modular mit Jubiläum und Großauftrag

Der Leichtbauhallen-Spezialist feiert nicht nur mit dem Stammhaus in Österreich ihr 15-jähriges und dem Werk in der Slowakei ihr 10-jähriges Jubiläum, sondern hat auch mit dem Auftrag für den Bau der Hallen für einen Hersteller von mobilen Windkraftanlagen den größten Auftrag der Firmengeschichte an Land gezogen.

Das von Reinhold Kammerer vor 15 Jahren gegründete innviertler Unternehmen ist spezialisiert auf den Bau von Leichtbauhallen für die verschiedensten Einsatzgebiete. „Von der Planung und Visualisierung bis zur technischen bzw. statischen Berechnung, über die Produktion und Montage der textil-bespannten Hallen bekommt man alles aus einer Hand“, betonen die beiden Geschäftsführer Reinhold Kammerer und Uwe Szekely. „Dabei unterstützt unser Team mit technischer und wirtschaftlicher Beratung bei der Planung der Premiumhallen“.

Das große Know-how und auch die europaweiten Referenzen waren ausschlaggebend für den Zuschlag zum größten Auftrag in der 15-jährigen Firmengeschichte.

Für ein in Deutschland ansässiges Unternehmen wurde ein Konzept entwickelt, das eine mobile Betonfabrik mit 4 Hallen und einer Gesamtfläche von 10.000 m² einhaust und überdacht. Der erste Probelauf findet bereits im April 2017 in Bayern statt.

In den Modular-Hallen werden zukünftig Betontürme für Windkraftanlagen produziert. Das Besondere daran ist die Mobilität der gesamten Fabrik. Alle Bauteile wurden für einen Containertransfer in modularer Bauweise konstruiert und ermöglichen somit die Mobilität der gesamten Anlage.

Der erste Produktionsstandort der modularen Betonfabrik für rund 100 Windtürme liegt in Thailand, die Inbetriebnahme ist per Anfang 2018 geplant. Auch bei der Demontage und im Aufbaukonzept kommt die nunmehr 15-jährige Kompetenz von Modularum Einsatz.

Seit der Gründung des Tochterunternehmens in der Slowakei, hat die Modular auch die gesamte Produktionskette der Hallen in der eigener Hand und kann so mit rund 100 Mitarbeitern in den beiden Firmen höchsten Qualitätsstandard garantieren.

Etwa 750 Hallen mit einer überdachten Gesamtfläche von rund 500.000 m² wurden in den letzten 15 Jahren von Modular verkauft und mit dem eigenen Montageteam aufgebaut. Die dabei verarbeitete Folienfläche von über 1 Mio. m² entspricht einer Fläche von ca. 140 Fußballfeldern. Dass dafür auch über 10.000 t Stahl verarbeitet wurden, begeistert beide Geschäftsführer um so mehr. „Das derzeitige Auftragsvolumen spiegelt die Kompetenz und langjährige Erfahrung der Fa. Modular wieder und trägt dazu bei auch zukünftig große Flächen wirtschaftlich und vor allem bedarfsorientier zu Überdachen“ sieht Kammerer positiv in die Zukunft.