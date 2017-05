Agrarfolienrecycling weiter auf dem Vormarsch

In der Sammelperiode 2016 wurden an 280 Stellen zu rund 300 Terminen insgesamt 5.412 Tonnen Agrarfolien zurückgenommen. Die besenreinen Silo- und Stretchfolien konnten so einer sinnvollen Verwertung zugeführt werden.

Laut Studie des Fraunhofer-Instituts wurden durch die Sammlung im vergangenen Jahr 7.320 Tonnen CO2 eingespart – das entspricht der Menge von dem in rund 527.592 Bäumen gebundenen Kohlendioxid.

Damit übertrifft ERDE die Rücklaufmenge an Folie der Vorjahre (2014: 2.170 Tonnen; 2015: 4.643 Tonnen). Auch die Zahl der Sammelstellen hat sich kontinuierlich erhöht. Für das Jahr 2017 ist RIGK als Systembetreiber bestrebt, die Zahl der Sammelstellen auszuweiten.