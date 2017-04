bvse bekommt Verstärkung

Der Verband erweitert mit der Neueinstellung des Branchenkenners, der über langjährige Berufserfahrung, insbesondere in der Kunststoffrecyclingwirtschaft, verfügt, das Beratungs- und Informationsportfolio für seine Mitglieder.

Nach seiner Ausbildung zum Karosseriebauer studierte Fischer Ver- und Entsorgungstechnik mit dem Schwerpunkt Abfallwirtschaft und Abwasserentsorgung an der Fachhochschule Köln. Anschließend war er zunächst in der Holz- und Kunststoffverarbeitung eines Unternehmens für Bootsbau und Kunststofftechnik, später als Projektingenieur in der Deutschen Gesellschaft für Kunststoffrecycling (DKR) in der Abteilung „Kundenbetreuung Sortierung“ tätig. Auf seinem weiteren Berufsweg leitete er den Mengenstrom und betreute Technische Projekte bei KS Kunststoffrecycling GmbH & Co. KG, führte den Standort Bergheim der Fischer GmbH als Werksleiter und war zuletzt Betriebsleiter und Prokurist des Unternehmens CABKA GmbH & Co. KG Eifel.