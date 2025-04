Einbau von WeSort AI in die Sortieranlage von Korn Recycling

Der Einbau der 8,5 Tonnen schweren BatterySort war eine logistische und technische Meisterleistung. Vom 20. bis 28. März arbeiteten rund 45 Fachkräfte an der Integration. Sieben Sattelzüge Material wurden angeliefert, umfangreiche Rückbauarbeiten an Förderbändern, Stahlkonstruktionen und technischen Einrichtungen wie Elektrik und Rohrleitungen waren nötig. Der begrenzte Platz in der Bestandsanlage stellte dabei eine besondere Herausforderung dar. Dank der Planung und der Expertise des Anlagenbauers Europress konnte die Installation rund um die Uhr – auch am Wochenende – erfolgreich durchgeführt werden.

Nach der Inbetriebnahme wird die BatterySort im 3-Schicht-Betrieb 25 Tonnen Material pro Stunde durchleuchten. Die Anlage erkennt und separiert gefährliche Lithium-Ionen-Akkus, bevor sie Brände verursachen können – ein Problem, das in den vergangenen Jahren dramatisch zugenommen hat. „Unsere Brandmeldeanlage schlug bislang täglich zwei- bis dreimal Alarm – das wird sich nun ändern“, erklärt Geschäftsführer Alexander Korn.

Die Implementierung dieser Technologie ist das Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit. Seit März 2023 hat Korn Recycling gemeinsam mit WeSort AI daran gearbeitet, die Röntgentechnologie mit künstlicher Intelligenz zu optimieren. Zahlreiche Tests mit realistischen Abfallströmen führten zu kontinuierlichen Anpassungen, um die Maschine effizient in die Sortieranlage zu integrieren. „Unsere Erfahrung im Anlagenbetrieb floss entscheidend in die Weiterentwicklung der Mechanik ein, insbesondere in Bezug auf Stabilität und Zuverlässigkeit“, betont Korn.

Die bisher eingesetzten Systeme wie Wärmebildkameras, Flammenmelder, Infrarot-Streckenmelder und Rauchmelder konnten Brände nur erkennen, aber nicht verhindern. WeSort AI bietet nun eine Lösung, die Akkus erkennt und so das Risiko von Bränden aktiv minimiert. „Diese Technologie hat das Potenzial, den gesamten Recyclingsektor sicherer und nachhaltiger zu machen“, so Korn.