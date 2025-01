Kunststoff-Recycling mit Untha

Im Laufe der vergangenen Jahre wurden die Anforderungen an Unternehmen, Recyclingprozesse und die Qualität der Rezyklate immer differenzierter. Dadurch veränderte sich auch das Anforderungsprofil für die Technologie, die für die einzelnen Prozessschritte notwendig ist:

Viele Zerkleinerer sind auf einzelne Materialien spezialisiert. Doch wenn andere oder wechselnde Materialien/Materialverbunde verarbeitet werden sollen, kann es zu Problemen kommen. Die RDG Recycling Group mit Sitz in Mühlheim am Inn war deswegen auf der Suche nach einer Zerkleinerungslösung, die sich für unterschiedliche Kunststoff(-verbunde) und Anwendungsbereiche eignet, um flexibel auf verschiedene Materialströme reagieren zu können. Die Anforderungen des Unternehmens an einen Zerkleinerer waren daher u. a.: ein Schneidwerk, das unempfindlich gegenüber Metallen/Störstoffen ist, ein energieeffizienter Antrieb, die Beschickung mittels Radlader/Stapler sowie schnell wechselbare Lochsiebe, um unterschiedliche Zerkleinerungsstufen zu erzielen.

Die RDG Recycling Group verarbeitet Kunststoffe,wie Produktionsabfälle, Kunststoff-Metall-Verbundstoffe und großvolumige Post-Consumer-Abfälle. Jährlich produziert das Unternehmen rund 16.000 Tonnen an Granulaten und spart damit 32.000 Tonnen an CO₂ ein.

Dazu werden bei RDG seit 2023 Kunststoffe mit einem Untha XR3000C mobil-e vorzerkleinert. Angetrieben wird der Schredder durch den Untha Eco Power Drive: Dieser energieeffiziente Direktantrieb, bestehend aus drehmomentstarken Synchronmotoren, sorgt für eine kraftvolle Zerkleinerung und ist unempfindlich gegenüber Störstoffen. Der Schredder verfügt über einen breiten Trichter, über den mittels Stapler oder Radlader ganze Kunststoffpaletten aufgegeben werden können. Um einen beständigen Materialeinzug zu gewährleisten, wurde der Zerkleinerer mit einem innenliegenden Balkendrücker ausgestattet, der lastabhängig das Material an das Schneidwerk herandrückt. Mit dem C-Schneidsystem wird das Material optimal vorzerkleinert. Je nach Anforderung kann der Rotor mit bis zu vier Messerreihen ausgestattet werden. Die Messer können viermal verwendet und anschließend wieder aufbereitet werden. Das 50-mm-Lochsieb stellt sicher, dass 90 Prozent des Ausgangsmaterials kleiner als 40 mm den Zerkleinerer verlassen. Lochsiebe können mittels Schnellwechselsystem rasch und einfach getauscht werden. Je nach Materialzusammensetzung und gewünschter Ausgangsgröße werden pro Stunde bis zu fünf Tonnen an Material mit dem Untha XR3000C zerkleinert. Anschließend sortiert ein Magnetabscheider über dem Austragsband Metallteile aus.

Darauf folgen Sortier- und Mahlverfahren, um sortenreines, feinkörniges Kunststoffgranulat zu erzielen.

Der Untha Schredder verfügt über besonders hohe Wartungs- und Servicefreundlichkeit: die meisten Arbeiten können in aufrechter Haltung und mit handelsüblichem Werkzeug durchgeführt werden. Außerdem wurde dieser XR3000C mobil-e mit einer Zentralschmieranlage ausgestattet, die dafür sorgt, dass relevante Stellen automatisch mit Schmiermittel versorgt werden. Kund:innen werden gegebenenfalls auch vom Service-Team des Herstellers unterstützt – entweder via Fernwartung oder durch einen Service-Einsatz vor Ort. Dadurch werden schnell Lösungen gefunden und Stillstandzeiten minimiert.