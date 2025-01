Nachhaltigkeit im After-Sales-Service

Ziel ist es, den gesamten Lebenszyklus der Produkte optimal zu begleiten und dabei den ökologischen Fußabdruck der Serviceaktivitäten so gering wie möglich zu halten.

Zehn Jahre Ersatzteilverfügbarkeit für lange Lebensdauer

Ein wichtiges Element der Servicephilosophie ist die langfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilen. Sesotec garantiert den Kunden, dass für alle Standardgeräte eine Ersatzteilverfügbarkeit von mindestens zehn Jahren besteht. Damit ist sichergestellt, dass die Geräte und Systeme auch nach vielen Jahren effizient und zuverlässig weiterbetrieben werden können. Die Entscheidung, Ersatzteile so lange zu bevorraten, ist für Sesotec mehr als ein Serviceversprechen: Sie ist Ausdruck der Verantwortung, Produkte und Lösungen anzubieten, die sich über lange Zeiträume einsetzen lassen und damit den Ressourcenverbrauch minimieren.

Durch die Bereitstellung von Ersatzteilen trägt Sesotec dazu bei, dass Maschinen, die viele Jahre im Einsatz sind, bei Bedarf rasch und kosteneffizient gewartet oder repariert werden können. Dadurch wird nicht nur die zuverlässige Funktion der Geräte gewährleistet, sondern auch die Notwendigkeit einer vorzeitigen Neuanschaffung vermieden. Dies ist ein entscheidender Beitrag zur Ressourcenschonung und zur Minimierung von Umweltbelastungen, die etwa durch die Entsorgung entstehen.

Reparatur statt Ersatz: Geräte im Einsatz, solange wirtschaftlich sinnvoll

Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit gehen bei Sesotec Hand in Hand. Solange es wirtschaftlich sinnvoll ist, werden Geräte repariert, anstatt sie zu ersetzen. Ein Team aus erfahrenen Technikern prüft jede Maschine sorgfältig und entscheidet, ob eine Reparatur möglich und rentabel ist. In vielen Fällen kann durch eine fachgerechte Instandsetzung der Lebenszyklus der Geräte deutlich verlängert werden, was verhindert, dass noch funktionstüchtige Geräte ausgemustert werden. Ein Beispiel für den Erfolg dieser Philosophie sind die zahlreichen Geräte, die bereits seit über 25 Jahren bei Kunden im Einsatz sind. Diese Geräte erfüllen nach wie vor zuverlässig ihren Zweck und beweisen die Langlebigkeit und Qualität der Sesotec Produkte. Reparaturen so lange wie möglich anzubieten, fördert einen bewussten Umgang mit Ressourcen und setzt ein Zeichen gegen die heutige Wegwerfmentalität.

Sesotec bietet auch ein umfassendes Retrofit-Programm an. Dabei werden bestehende Maschinen mit modernen Komponenten und Technologien aufgerüstet, um ihre Leistungsfähigkeit und Effizienz zu optimieren. Ein Retrofit ermöglicht es, ältere Anlagen an die neuesten technologischen Standards anzupassen, ohne dass eine vollständige Neuanschaffung erforderlich ist. Diese Option ist besonders wertvoll, um bestehende Systeme auf die aktuellen Anforderungen in der Industrie auszurichten, sei es in Bezug auf Produktionsleistung, Energieeffizienz oder gesetzliche Vorgaben. Zudem verlängert ein Retrofit die Lebensdauer der Maschinen erheblich und stellt sicher, dass Kunden ihre Investitionen maximal ausschöpfen können. Dies macht sie fit für die Zukunft, verbessert die Wettbewerbsfähigkeit und trägt gleichzeitig zur Ressourcenschonung bei, indem der Bedarf an neuen Anlagen reduziert wird. Mit dieser nachhaltigen Lösung unterstreicht Sesotec seine Verpflichtung, langfristigen Mehrwert für seine Kunden zu schaffen.

Refurbished Elektroniken und Komponenten als nachhaltige Lösung

Ein zentraler Bestandteil eines nachhaltigen After-Sales-Services ist die Aufbereitung und Wiederverwendung von Elektronikkomponenten. Alle Sesotec Elektroniken werden bei Bedarf generalüberholt und als refurbished Teile wieder in den Betrieb genommen. Dieser Ansatz reduziert nicht nur die Notwendigkeit neuer Bauteile, sondern spart auch Ressourcen, die für die Herstellung von Elektronikkomponenten erforderlich sind.

Wiederaufbereitete Elektroniken bieten dieselbe Funktion und Qualität wie Neuteile, sind jedoch deutlich ressourcenschonender. Diese Komponenten kommen zum Einsatz, wenn Vorausersatz oder Reparaturen durchgeführt werden, und bieten den Kunden eine wirtschaftlich und ökologisch sinnvolle Alternative zu komplett neuen Teilen. Refurbished Teile werden besonders geschätzt, da sie die Ausfallzeiten minimieren und gleichzeitig die Umwelt schonen.

Wiederaufbereitung von Röntgendetektoren, PCs und Touchpanels

Neben der Elektronik setzt Sesotec auch bei weiteren Bauteilen auf Nachhaltigkeit. Sowohl Röntgendetektoren als auch PCs und Touchpanels werden wiederaufbereitet und als refurbished Ersatzteile eingesetzt. Diese Strategie erstreckt sich über eine Vielzahl unserer Geräte und sorgt dafür, dass die Maschinen effizient und langlebig bleiben.

Insbesondere Röntgendetektoren erfordern eine hohe technische Expertise bei der Wiederaufbereitung. Das Sesotec After-Sales-Team stellt sicher, dass jedes Teil gründlich geprüft und auf die strengen Qualitätsstandards abgestimmt wird. Dies garantiert, dass refurbished Komponenten dieselbe Leistung wie neue Teile bieten und gleichzeitig den Ressourcenverbrauch und die Umweltauswirkungen erheblich reduzieren.

Langlebige Geräte und zukunftsfähige Servicephilosophie

Nachhaltigkeit im After-Sales-Service geht bei Sesotec weit über die rein technische Instandhaltung hinaus. Das Engagement für zukunftsfähige Lösungen beginnt bereits in der Entwicklungsphase der Produkte („servicefreundliche“ Konstruktion) und setzt sich über den gesamten Lebenszyklus fort. Sesotec ist überzeugt, dass Langlebigkeit und Zuverlässigkeit die besten Mittel sind, um Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu schützen. Die Servicephilosophie spiegelt diese Überzeugung wider.

Die Möglichkeit, Geräte über viele Jahre oder gar Jahrzehnte im Einsatz zu halten, ist nicht nur eine Frage der Qualität, sondern auch des richtigen Servicekonzepts. Indem Sesotec nachhaltige After-Sales-Lösungen anbietet, soll Kunden geholfen werden, den Einsatz der Geräte zu optimieren und so einen Beitrag zur Schonung der natürlichen Ressourcen zu leisten.

Fazit: Nachhaltigkeit als Kernbestandteil unserer After-Sales-Strategie

Nachhaltigkeit im After-Sales- und Servicebereich ist für Sesotec mehr als nur ein Trend – sie ist Teil der Firmenphilosophie und ein zentraler Bestandteil der Kundenbetreuung. Durch die Garantie einer zehnjährigen Ersatzteilverfügbarkeit, die konsequente Reparatur und die Wiederaufbereitung von Elektroniken und Komponenten trägt Sesotec aktiv zur Reduzierung des Ressourcenverbrauchs bei.

Für Sesotec ist effizienter Service der Schlüssel, um die Lebensdauer der Geräte und Systeme zu maximieren und so einen bedeutenden Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Mit der umfassenden Servicephilosophie unterstützt Sesotec die Kunden dabei, ihre Geräte über viele Jahre hinweg optimal einzusetzen und gleichzeitig Ressourcen zu schonen. Denn bei Sesotec ist Nachhaltigkeit kein Zusatzangebot, sondern ein Versprechen für die Zukunft.